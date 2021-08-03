Yarıştan keyif alan Schumacher: "Henüz puan alacak hızımız yok"

Macaristan Grand Prix'si ıslak zeminde başladı ve ilk turdaki kaosun ardından beş pilot yarışa veda etti.

Williams ilk turlardaki karambolden sağ salim çıkmayı başardı ve yarışın tamamını ilk 10'da götürerek puan aldı. İngiliz ekip, topladığı 10 puanla artık şampiyona sekizincisi.

Diğer tarafta Haas, Mick Schumacher'le yarışı zaman zaman ilk on içerisinde götürse de Haas açık ara gridin en yavaş takımıydı ve Schumacher, tüm çabalarına rağmen yarışı 13. bitirdi.

Yine de Alman pilot, daha iyi bir araca sahip olan Antonio Giovinazzi'yi geride bıraktı.

Schumacher yarışın ardından verdiği demeçte, "Bir Alfa Romeo'nun önünde finiş görmek bizim için beklemediğimiz bir şeydi."

"Yarışa son sıradan başlayıp 13. sırada bitirmek bizim için harika bir sonuç."

"Elbette puan almak istiyoruz fakat dürüst olmak gerekirse şu anda bunun için gereken araca sahip değiliz."

"Yine de şampiyonadaki en iyi isimlerle ve liderle mücadele edebilmek harika bir deneyimdi. Kişisel anlamda benim için çok iyi oldu."

"Bunun bizim için zor olacağını biliyorduk ama güzel bir gündü ve hayal kırıklığı yaratan cumartesi gününden sonra güçlü şekilde dönmeyi başardık."

"En iyi isimlerle savaşabildiğim için çok şey öğrendim ve böyle bir fırsat yakalayabildiğim için mutluyum." dedi.

Nikita Mazepin, Alfa Romeo'nun pit yolunda Kimi Raikkonen ile yaşadığı temasın ardından yarışa daha ilk bölümde veda etti.

Rus pilot şöyle dedi: “Gerçekten böyle bir yarışın içerisinde yer almak istedim. Sadece benim için değil, takım için de birçok fırsat vardı. İlk virajdaki karışıklığı gördüğümde, bugün bizim günümüz olduğunu düşündüm. Daha sonra bir parçanın üzerinden geçtim ve ardından takım sol ön tekerlekte bir patlak olduğunu bildirdi."

"Pitlere girdim ve bu sebeple kazandığım pozisyonları kaybettim. Sonra tekrar pite gitmek zorunda kaldım ve orada ne olduğunu gördünüz. Yaz arasına böyle gitmek istemiyordum."

"Yarıştan sonra yorgun hissetmek, tatile vücudumda ve boynumda ağrılar hissederek girmek istiyordum. Yarışa devam etmemek ve iyi bir sonuç alamamak çok üzücü."

Mick Schumacher, Haas VF-21, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, and Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images