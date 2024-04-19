Yarışta gerilemeyi bekleyen Hamilton: "Yağmuru görünce mutlu oldum!"

Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, sıralama turlarının son bölümüne kalsa da ön bölümde yer alabilecek gibi durmuyordu.

Fakat yağmurun gelişiyle harika bir tempo ortaya koydu ve bir noktada pole pozisyonunu alacak gibiydi. Sonuç olarak Lando Norris'in gerisinde kaldı ve cumartesi günkü sprint yarışına ikinci başlayacak.

Seansın ardından soruları yanıtlayan Hamilton, ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu belirtti.

Hamilton şöyle konuştu: "Şartlar oldukça zordu."

"Yol tutuş herkes için çok zordu ama çok mutluydum. Yağmurun geldiğini görür görmez çok mutlu oldum çünkü kuru zeminde yeterince hızlı değildik."

"Yağmur başladığında biraz daha iyi bir fırsata sahip olacağımı düşündüm. Bundan sonra her şey daha eğlenceli hale geldi!"

Yarıştan beklentileri sorulduğunda Hamilton, "Koşulların nasıl olacağına bağlı. Eğer hava böyleyse, o zaman yukarıda bir yerde olma şansımız var."

"Eğer hava kuruysa doğal olarak Ferrari'ler ve Red Bull'lar öne gelecek."

"Yine de belki diğer bazı sürücüleri ardımızda tutabiliriz." cevabını verdi.