Yarışta 14 sıra kazanan Stroll: "Aracın içinde kendimi harika hissettim!"

Stroll, Las Vegas GP hafta sonu üçüncü antrenman seansında Alex Albon'un sebep olduğu sarı bayraklar altında geçiş yaptığı için 5 sıra grid cezası almıştı.

Pazar günkü yarışa 19. sıradan başlayan Aston Martin pilotu, 14 sıra kazanarak damalı bayrağı 5. sırada geçmeyi başardı.

Yarışın ardından verdiği demeçte Stroll, "Çok eğlenceliydi. Harika bir ilk tur attık ve aracın içinde kendimi harika hissettim, gerçekten çok keyif aldım."

"Aracımız bugün gerçekten çok hızlıydı, sıralamada olduğundan daha hızlıydı."

"İlk turda birkaç kişiyi geçtik ve oradan itibaren harika bir yarış çıkardık." dedi.