Yarışta 14 sıra kazanan Stroll: "Aracın içinde kendimi harika hissettim!"
Lance Stroll, Las Vegas'ta 19. sıradan başladığı yarışı 5. olarak tamamladı.
Stroll, Las Vegas GP hafta sonu üçüncü antrenman seansında Alex Albon'un sebep olduğu sarı bayraklar altında geçiş yaptığı için 5 sıra grid cezası almıştı.
Pazar günkü yarışa 19. sıradan başlayan Aston Martin pilotu, 14 sıra kazanarak damalı bayrağı 5. sırada geçmeyi başardı.
Yarışın ardından verdiği demeçte Stroll, "Çok eğlenceliydi. Harika bir ilk tur attık ve aracın içinde kendimi harika hissettim, gerçekten çok keyif aldım."
"Aracımız bugün gerçekten çok hızlıydı, sıralamada olduğundan daha hızlıydı."
"İlk turda birkaç kişiyi geçtik ve oradan itibaren harika bir yarış çıkardık." dedi.
Resmi: Stroll sarı bayraklar altında geçiş yaptığı için grid cezası aldı
Resmi: Stroll sarı bayraklar altında geçiş yaptığı için grid cezası aldı Resmi: Stroll sarı bayraklar altında geçiş yaptığı için grid cezası aldı
Stroll “İlk zaman turumda çok fazla trafik vardı”
Stroll “İlk zaman turumda çok fazla trafik vardı” Stroll “İlk zaman turumda çok fazla trafik vardı”
Krack: “Stroll için daha iyisini yapmamız gerekiyor”
Krack: “Stroll için daha iyisini yapmamız gerekiyor” Krack: “Stroll için daha iyisini yapmamız gerekiyor”
Son Haberler
Wolff: "Tempomuz vardı ama sonuç alamadık"
Wolff: "Tempomuz vardı ama sonuç alamadık" Wolff: "Tempomuz vardı ama sonuç alamadık"
Gasly: "Araçta neden bu kadar zorlandığımı anlayamadım"
Gasly: "Araçta neden bu kadar zorlandığımı anlayamadım" Gasly: "Araçta neden bu kadar zorlandığımı anlayamadım"
Sainz: "Galibiyet mücadelesi veremediğim için üzgünüm"
Sainz: "Galibiyet mücadelesi veremediğim için üzgünüm" Sainz: "Galibiyet mücadelesi veremediğim için üzgünüm"
Ferrari, F1 ile Sainz'ın hasar tazminatı konusunda "özel bir görüşme" yapacak
Ferrari, F1 ile Sainz'ın hasar tazminatı konusunda "özel bir görüşme" yapacak Ferrari, F1 ile Sainz'ın hasar tazminatı konusunda "özel bir görüşme" yapacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar