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Formula 1 / Son dakika

Yarışmaktan zevk alan Raikkonen, F1'de devam etmeyi gözden geçiriyor

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Yarışmaktan zevk alan Raikkonen, F1'de devam etmeyi gözden geçiriyor
Ekleyen:
, Editör

Alfa Romeo F1 pilotu Kimi Raikkonen, sezon sonunda Formula 1'de yarışmaya devam etmeyi gözden geçirdiğini ancak henüz bir karar almadığını belirtti.

Genel görüş, Kimi Raikkonen'in sezon sonunda emekli olacağı yönünde. Fakat Fin pilot, İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesi ile yaptığı röportajda F1'de yarışmaktan keyif almaya devam ettiğini belirtti.

Raikkonen, şöyle konuştu: "Elbette sonuçlar biraz daha iyi olsaydı hepimiz daha mutlu olurduk." 

"Bazen daha zor, bazen daha kolay, ama yarışmak böyle bir şey ve bunu kabul etmelisiniz. Sadece güzel zamanlar olacağını düşünemezsiniz."

"Yarışmayı seviyorum ve şimdi gelişmeye çalışmak eğlenceli. Açıkçası daha iyi olmak istiyoruz ama pes etmiyoruz. Son iki yarışta biraz ilerleme kaydettik, bu yüzden en azından doğru yönde ilerliyoruz."

Raikkonen, Rusya GP'de Rubens Barrichello'nun en çok F1 yarışına çıkan pilot olma rekorunu da kıracak.

"Ne zaman bırakacağımı bilmiyorum. F1'den ayrıldığım zaman ailemle vakit geçireceğim. Başka bir yerde yarışıp yarışmayacağımı bilmiyorum ama kesinlikle oğlumla karting yapacağım."

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Rubens Barrichello

Rubens Barrichello

Fotoğraf: Ferrari Media Center

"Ayrıca eşimi de balayına götüreceğim. Ona emekli olduktan sonra bunu yapacağımızı söyledim ve o hâlâ bekliyor. "

Raikkonen bu rekor sorulduğunda “Sochi'de mi yoksa Nurburgring'de mi olacağını bilmiyorum."

"Bana bunu söylemeseniz, muhtemelen aklıma bile gelmezdi. Asla rakamlara bakmıyorum ve dürüst olmak gerekirse şu anda benim için hiçbir şey ifade etmiyor."

"Ben sadece gelişime odaklandım. Ama bir gün yaşlandığımda ve geriye dönüp baktığımda farklı düşünebileceğim de doğru. Ama bu, uzun zaman alacak!" yanıtını verdi.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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