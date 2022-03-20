Yarışın manipüle edildiği iddiasına karşı FIA: "Abu Dhabi'de yasa dışı bir bahis yoktu"

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F1 yönetimi Aralık ayında, Abu Dhabi'deki şampiyonluk yarışında Michael Masi'nin kuralların iki maddesini doğru uygulamamasının ardından kapsamlı bir inceleme başlattığını açıklamıştı.

Max Verstappen yarışın son turunda Hamilton'ı geçmiş ve Mercedes, yarışın yeniden başlatılma şeklini protesto etmişti. Ardından, FIA hakemleri bu protestoyu reddetmişti.

Hamilton, Verstappen'e geçilmesinin ardından radyodan şunları söylemişti: "Bu manipüle edildi."

Hamilton bu yorumu, Masi'nin sadece iki rakip arasındaki tur bindirilen araçların turlarını almalarına izin vermesi üzerine yaptı.

Bu durum, "herhangi bir" yazan maddenin "tüm araçların" turunu alması gerektiği olarak değiştirilmesi de dahil olmak üzere, güvenlik aracı periyodu hakkındaki kuralların netleştirilmesini sağladı.

FIA raporunda, turların geri alınması prosedürüne ilişkin düzenlemelerin "farklı uygulanmış" olabileceğini ve kuralların, "netlikten fayda sağlayacağı" belirtildi.

Buna ilişkin dipnotta şunlar yer aldı: "Yarışın 58. turunda Hamilton, Mercedes'e radyodan 'Bu manipüle edildi.' dedi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin ve Sportnadar'ın, 2021 Abu Dhabi Grand Prix'sindeki resmi bahis faaliyetine ilişkin bir güvenilirlik endişesi bulmadığını belirtmek gerekir."

Sportnadar, spordaki verileri inceleyen bağımsız bir kuruluş ve Universal Fraud Detection System adında bir bahis-denetleme servisi var. Bu sistem 600'den fazla bahis operatörleriyle çalışıyor ve geçtiğimiz yıl 10 sporda şüpheli faaliyet tespit etti. Şirket, NASCAR, NBA, MLB, NHL ve World Snooker dahil olmak üzere birçok büyük spor ligiyle çalışıyor.

Hamilton, Abu Dhabi'den sonra "manipüle edildi" dediği radyo mesajı hakkında konuşma yapmadı ama FIA'nın "kimsenin başına bir daha asla böyle bir şey gelmediğinden emin olmak için" yarış yönetimi yapısını iyileştirmesinin kendisini cesaretlendirdiğini söyledi.

Mercedes patronu Toto Wolff, Mercedes'in lansmanında "hiçbir şeyin düzelmediğini" ama takımı mağdur bırakan şeyin "eşi benzeri görülmemiş koşullar ve kararlar" olduğunu söyledi.

Hamilton cuma günü Bahreyn'de, FIA başkanı Muhammed Ben Sulayem ile yaptığı görüşmenin ardından, açık olmanın önemli olduğu konusunda anlaştıklarını ve FIA raporunun tüm bulgularının açıklanmasını umduğunu söyledi.