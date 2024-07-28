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Analiz
Formula 1 Belçika GP

Yarış temposu analizi: 2024 Belçika GP'nin favorisi kim?

Yarış temposu analizlerine göre McLaren, 2024 Belçika Grand Prix'sinin favorisi.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, 2024 Belçika Grand Prix'si sıralama turlarında en hızlı zamanı yaptı ancak grid cezasıyla 11. başlayacak.

2022'de burayı 14. sıradan başlayıp kazanan Verstappen, geçen sene de altıncı sıradan kazanmayı başarmıştı.

Peki bu sefer de aynısını yapabilir mi?

Red Bull neden özellikle Spa'da grid cezası alıyor?

Takımların analizlerine göre Belçika'da ceza almak en mantıklı seçim çünkü burada geçiş yapmak, sonraki pistlere kıyasla daha kolay.

Monza uzun düzlükleriyle bunu mümkün kılabilir ancak orada da DRS treni riski oldukça fazla. Bunun dışında Zandvoort, Bakü ve Singapur gibi pistler, motor değişikliği için en ideal seçenekler değil.

Bu açıdan Red Bull'un tercihi Spa oldu.


Yere basma gücü ikilemi: Red Bull yüksek, McLaren düşük yere basma gücü seçti

Red Bull, cumartesi günü açık farkla pole pozisyonu alırken, McLaren ıslak zeminde büyük zorluk çekti.

Bu, Spa'da takımların her zaman karşılaştığı yere basma gücü ikilemiyle bağlantılı.  Birinci ve üçüncü sektörde en yüksek sürat, ikinci sektör içinse viraj performansı önemli. Bir bakıma hem düşük hem yüksek yere basma gücü gerekiyor.

Son yıllarda Verstappen ve Red Bull ağırlıklı olarak ikinci sektöre odaklandı. Hollandalı genellikle diğerlerinden biraz daha fazla yere basma gücüyle yarıştı ve ikinci sektörde hep hızlıydı. Daha fazla yere basma gücü, özellikle lastiklerin daha uzun süre dayanmasına yardım ediyordu.

Red Bull düzlüklerde de iyi olduğu için, yere basma gücü yüksekliğine rağmen geçiş yapmak mümkündü.

Bu yıl yakınlaşan mücadeleye ve DRS bölgesinin kısaltılmasına rağmen Red Bull daha yüksek yere basma gücü tercih etti. 

Verstappen'in amacı açık: Pirelli lastiklerini mümkün olduğunca canlı tutmak ve yeni lastiklerle saldırmak.

McLaren ise düşük yere basma gücü tercih etti ve bunun bedelini ıslak zeminde fazlasıyla ödedi.

Cuma günkü tempolar ne diyor?

McLaren'ın düşük yere basma gücüne rağmen cuma günü yarış temposunda çok iyi turlar çıkardığını söylemek gerekiyor.

Aşağıdaki tablonun da gösterdiği gibi cuma günü Oscar Piastri ve Lando Norris en hızlı olan taraftı. Bundan çıkarılabilecek ilk şey McLaren'ın aracı o kadar iyi ki, nispeten daha düşük yere basma gücüyle bile hayatta kalıyor. Takım bundan ötürü daha küçük bir arka kanatla sürüş yapıyor.

İkincisi ise bazı takımların ve özellikle de McLaren'ın motoru biraz daha fazla açtığından şüpheleniliyor.

Russell bu konuda, “McLaren Cuma günü motoru çoktan açtı.” demişti.

Piastri'nin Cuma günü Norris'ten daha hızlı olduğunu göstermesi de Russell'ın sözleriyle örtüşüyor.

Avustralyalı pilot en hızlı yarış temposuna sahip olduğu cuma gününün ardından araçta rahat hissetmediğini de söylemişti. O günden bu yana araç ayarları da biraz değişti.

Diğer isimlere bakıldığında Leclerc ve Perez'in yarış temposu pek de parlak görünmüyor. Bu açıdan yarışta işleri hiç kolay olmayacak.

Mercedes de cuma günü geride kalmıştı fakat cuma günü yeni tabanla sürüş yaparken, cumartesi eski tabana geçtiler.

Genel tabloya bakıldığında McLaren favori görünüyor ancak cuma günkü tablonun gerçek resmi yansıtıp yansıtmadığıyla ilgili büyük şüpheler var.

Yarış tempoları:

Sürücü Yarış temposu farkları
Oscar Piastri (McLaren) -
Lando Norris (McLaren) +0.290
Max Verstappen (Red Bull) +0.350
Carlos Sainz (Ferrari) +0.600
Sergio Pérez (Red Bull) +0.920
Esteban Ocon (Alpine) +1.000
George Russell (Mercedes) +1.050
Charles Leclerc (Ferrari) +1.190
Alexander Albon (Williams) +1.200
Fernando Alonso (Aston Martin) +1.350
Pierre Gasly (Alpine) +1.370
Lewis Hamilton (Mercedes) +1.410
Nico Hülkenberg (Haas) +1.480
Lance Stroll (Aston Martin) +1.500
Daniel Ricciardo (RB) +1.670
Valtteri Bottas (Sauber) +1.680
Logan Sargeant (Williams) +1.920
Kevin Magnussen (Haas) +2.060
Zhou Guany (Sauber) +2.180
Yuki Tsunoda (RB) + 2.780

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