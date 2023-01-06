Yarış pilotluğu için Herta'yı düşünen Andretti, teknik direktörünü "yakında" açıklayacak
Michael Andretti, şu anda yarış koltuğu için ana aday olarak Colton Herta'yı gördüklerini söylerken, yeni bir teknik direktör işe aldıklarını ve bunun ismini yakında açıklayacaklarını söyledi.
Michael Andretti'nin takımı Andretti Global, GM Cadillac ise spora girmeyi planladıklarını ve gerekli başvuruları gerçekleştirdiklerini açıklamıştı.
Şimdiden yarış koltuğuna kimin geçeceği konusunda iddialar atılmaya başladı ve en öne çıkan isim Colton Herta.
Herta, halihazırda birçok F1 takımının ilgisini çekiyor ancak henüz süper lisansa sahip değil ve Andretti ile IndyCar için uzun vadeli anlaşması var.
Dün Motorsport.com'a konuşan Andretti, olası sürücü planlarıyla ilgili şöyle dedi: "Kesinlikle Amerikalı bir sürücüye sahip olma planımız var ve sanırım hepiniz bu konuda kimin önde geldiğini biliyorsunuz."
"Colton ile şu anda IndyCar anlaşmamız var."
"Yani evet, koltukta Amerikalı bir pilotun yer aldığından emin olarak bunun (projenin) bir Amerikan gücü haline gelmesini istiyoruz."
Andretti, takımın merkezinin Amerika'da yer alacağını söyledi.
"Ana merkezimiz Amerika Birleşik Devletleri'nde olacak. Tesisimiz, tamamlandığında dünyanın en gelişmiş yarış tesislerinden biri olacak ve Fishers Indiana'da yer alacak."
"Avrupa'da da bir tesisimiz olacak çünkü Avrupa'da Formula 1 dışında yer alacağımız başka seriler de var."
"Yani orada büyük bir merkezimiz olacak. Planımız bu."
Son olarak personel tarafında da önemli isimlerle anlaşmalara başladıklarını söylüyor.
Andretti, "Çok sayıda işe alım yaptık."
"Halihazırda bizim için çalışan belli sayıda kişi var. Ana mühendisleri işe aldık. Elbette daha yolun başındayız."
"Teknik direktörümüzü çoktan göreve getirdik ve onu da ilerleyen zamanlarda açıklayacağız." dedi.
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