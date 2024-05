Yarış performansına odaklanılmasına rağmen, Aston Martin'in sıralama gücü devam ediyor

Aston Martin şu ana kadar hem yarış performansı hem de sonuçlar açısından beşinci sırada bulunuyor ve Miami'ye dördüncü sıradaki Mercedes'in 12 puan gerisinde gidiyor.

Ancak yarış mesafesi boyunca Ferrari ve McLaren ile boy ölçüşmekte zorlanan Silverstone ekibinin sıralama performansları bu eğilimi tersine çevirdi.

İki kez dünya şampiyonu olan Fernando Alonso'nun elindeki AMR24, beş sıralamadan dördünde ikinci ya da üçüncü çizgide yer aldı, ancak yarışlarda geriye düştü.

Alonso, aracının şaşırtıcı tek turluk performansını Çin'deki uzun tur temposunda bir sorun olduğuna işaret etmek yerine bir bonus olarak gördüğünü söyledi ve "sıralamalarda çok hızlı olduğumuz için özür dileyemeyiz, o yüzden bunu kabul edelim" şeklinde yorumladı.

Aston Martin'in performans direktörü Tom McCullough'a göre, takımın sıralama turları ile yarış temposu arasında süregelen uyumsuzluk, ele alınması gereken kilit bir nokta ve takım tamamen aracını Pazar günü için mümkün olan en iyi pencereye sokmaya odaklanmış durumda.

McCullough, "Her yarışta aynı durumu yaşıyoruz. Sıralama turlarındaki farklar, ilk beş takım arasında çok çok küçük."

"Araçtan, lastiklerden, anlayıştan en iyi şekilde yararlanmak, bu yıl ve yarış içerisindeki güçlerimiz oldu."

"Aracı yarışa mümkün olduğunca iyi hazırlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sadece sıralama turlarına hazırlanıp yarışı göz ardı etmeye çalışmıyoruz."

"Araç geliştirmeleri, aracın ve lastiklerin nasıl optimize edileceğine dair tüm anlayış buna odaklanmış durumda. Şu anda bizden daha iyi iş çıkaran bazı takımlar var ve bunun üzerinde sıkı çalışmaya devam etmeliyiz." dedi.

McCullough, daha iyi tek tur performansının kasıtlı bir stratejiden ziyade, daha verimli bir DRS sistemi gibi araçta yapılan bazı değişikliklerin yan ürünü olduğunu da sözlerine ekledi. Bu değişikliklerin esas amacı, yarış koşullarında daha iyi performans gösteren bir araç elde etmekti.

"Geliştirme aşamasında vermeniz gereken bazı önemli kararlar var."

"Puanlar her zaman Pazar günüdür, bir aracı sıralama için geliştirmiyoruz. Bir aracı geliştirirken güçlü olması için bazı unsurlar vardır."

"DRS anahtarının verimliliği sıralamalara yardımcı olacak ve sıralamalar önemli. Eğer temiz havada sürebilir ve kendi yarışınızı yürütebilirseniz, kirli havada olmaktan ve bir sürü yere basma gücü kaybetmekten çok daha iyi olursunuz."

"Geçen yıl boyunca ve bu yılki aracımızda aldığımız pek çok karar sıralamalara biraz yardımcı oldu, ancak aracı geliştirme şeklimizdeki ana odak noktamız hızlı bir yarış aracına sahip olmak."

