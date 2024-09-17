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Formula 1 Azerbaycan GP

Yarış mühendisi Stallard, Bakü'de Piastri'nin talimatlarını dinlememesi hakkında konuştu

Oscar Piastri'nin yarış mühendisi Tom Stallard, Bakü'de pilotunun uyarılarını dikkate almaması hakkında açıklamalarda bulundu.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 1st position, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 2nd position, Tom Stallard, Race Engineer, McLaren F1 Team, celebrate on the podium

Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 1st position, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 2nd position, Tom Stallard, Race Engineer, McLaren F1 Team, celebrate on the podium

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Tom Stallard, Oscar Piastri'nin Bakü'deki yarışta kendisinin talimatlarını görmezden gelmesinin aslında iyi bir şey olduğunu, çünkü Leclerc'e karşı son bölümde atağa geçip geçemeyeceğinden emin olmadığını itiraf etti.

Azerbaycan Grand Prix'sinde Charles Leclerc'in ardından ikinci sırada yer alan Piastri, ilk stintin sonlarına doğru Monakolu sürücünün altı saniyelik bir fark açmasından dolayı yarış sonucunun Ferrari sürücüsü lehine çoktan belirlenmiş olabileceğini düşünüyordu.

Piastri açılış turlarında Ferrari'yi yakından takip etmesine rağmen lastiklerine zarar verdi ve stint devam ettikçe düşmeye başladı.

McLaren, Piastri’yi 16. turda lastiklerini değiştirmek üzere pite aldı ve Pirelli'nin sert hamur lastiklerini taktı. Monakolu sürücü de farkı korumak için bir tur sonra pite geldi. Leclerc pistte Piastri'nin önünde yeniden ortaya çıktığında aradaki fark iki saniyeden azdı.

Piastri, aralarında bulunan Alex Albon'u kısa sürede geçti ve 20. turda Leclerc'i 1. virajın iç kısmında geçerek liderliği ele geçirdi.

Ferrari sürücüsünün önünde yarışı kazanan Avustralyalı sürücü, yarış mühendisi Stallard’a “üzgün” olduğunu belirtti çünkü mühendis kendisine sert lastiklerde dikkatli olmasını söylemişti ancak Piastri bu uyarıyı "tamamen görmezden gelmişti."

Stallard ise geriye dönüp baktığında Piastri’nin bunu yaptığına memnun.

F1 Nation podcast'inde konuşan Stallard, “İlk etapta Charles'a saldırdık ama geçemedik ve bunu yaparken lastiklere oldukça fazla zarar verdik ve sonra artık ona yetişemedik ve Charles büyük bir fark yaratmayı başardı.”

“Sonra iyi bir pit stop yaptık, Lando harika bir iş çıkardı ve Checo ile mücadelede yardım etti ve bir anda Leclerc’in arkasındaydık.”

“Ve ona ilk bölümde neler olduğunu hatırlatmak istedim, çünkü o noktada hâlâ çok fazla tur vardı, bu yüzden bir nevi 'ilk bölümde lastiklere çok fazla saldırarak zarar verdiğimizi hatırla ve bu sefer taktiksel olalım' dedim.”

“Ama beni iyi tanıyor ve içimdeki bilim adamının bunu söylediğini ama hiçbir şey söylemeyen yarışçının ‘Git ve onu yakala!’ dediğini biliyor. Ve Oscar'ın içindeki yarışçı neyse ki gitti ve onu yakaladı.”

Team members of McLaren celebrates as Oscar Piastri, McLaren F1 Team, takes the chequered flag

Team members of McLaren celebrates as Oscar Piastri, McLaren F1 Team, takes the chequered flag

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

“Ferrari ve Red Bull'un Oscar'ı geçemediğini gördük ve arabalar farklı bir sırada olsaydı bu talihin tersine dönmeyeceğinden emin değilim.” dedi.

Liderliği aldıktan sonra Piastri, Ferrari sürücüsü Leclerc’in  geçiş denemesine rağmen liderliğini korudu.

McLaren sürücüsü savunmasında sağlam durdu ve Leclerc'in dış taraftan geçmeye çalışmasına ve lastiklerini kullanmasına neden olurken iç çizgiyi korudu. Leclerc'in lastikleri bitime üç tur kala aşırı yıprandı. Bu da Piastri'ye rahatlama fırsatı verdi ve ön tarafta farkı açtı.

Stallard, “Kesinlikle stresliydi.”

”Çünkü o anda sürücünün rahat olmadığını biliyorsunuz, bu yüzden onunla çok fazla konuşma fırsatını kaybediyorsunuz.”

"Bu yüzden normalde sürücüye ilettiğimiz tüm karar alma süreçlerini ona fazla yüklememeye çalıştık çünkü zaten yeterince işi vardı.”

Bu nedenle onu genellikle kendi haline bırakıp sadece farkları bildirdik, bataryayı yönetmeye çalıştık, lastiklerinin ve Charles’ın lastiklerinin durumu hakkında güncellemeler verdik. Yani dikkat dağıtıcı olmayacak zamanlarda faydalı bilgiler sağlamaya çalıştık.”

“Bu çok zor bir iş çünkü bir yandan çok fazla düşünürken bir yandan da gözlemci konumundasınız.” diye açıkladı.

Şampiyonadaki ikinci galibiyetini alan Piastri, Dünya Şampiyonluğu mücadelesinde Max Verstappen'in 91, Lando Norris'in ise 32 puan gerisinde yer alıyor.

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