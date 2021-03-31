Yarış hakemi Pirro: "Verstappen yerini vermeseydi 5 saniye cezası alacaktı"

Bahreyn Grand Prix'sinde Max Verstappen, Lewis Hamilton'ın dördüncü virajda pist dışından geçti ve bunun üzerine yarış kontrol, Hollandalı pilottan yerini geri vermesini istedi.

Genelde böyle durumlarda, pilotun yerini geri vermemesi halinde beş saniyelik zaman cezası veriliyor.

Verstappen de, Hamilton'ı geçtikten sonra rahatça beş saniyelik bir fark açabileceğini düşündüğü için, pist üstünde pozisyonunu geri verdiği için mutsuz görünüyordu.

Yarışın hakemlerinden Pirro, Corriere dello Sport'a şöyle dedi: "Verstappen pozisyona geri vermemiş olsaydı, maksimum beş saniye ceza alırdı."

"Geçiş yaparken, tüm tekerleklerinin pist dışında olmaması gerekiyor. Hepsi dışarıda olursa, limitleri aşmış olursunuz. Max tamamen beyaz çizgiyi aşmıştı, bilerek olmasa bile orayı genişten döndü. Bu noktada Michael Masi, Red Bull Racing'e bir uyarıda bulundu ve Verstappen'e pozisyonu geri vermesini tavsiye etti."

"Yarış Direktörü, yasak bir şey yapılsa bile kimseyi herhangi bir şey yapmaya zorlayamaz. Sadece öneride bulunabilir. Verstappen yerini geri verdi ve bu yüzden bu olayla uğraşmak zorunda kalmadık."

Ayrıca Hamilton'ın tam 29 kez pist limitlerinin ihlal ettiği de ortaya çıktı.

Bunu da değerlendiren Pirro, "Hamilton, sık sık pistin sınırlarını ihlal etti ve düzenli şekilde avantaj kazandı."

"Sonuç olarak takımlarla konuşabilme yetkisine sahip olan tek kişi olan Masi, Mercedes ile iletişime geçerek, onları Hamilton'ın pist dışına çıkmaya devam etmesi halinde zaman cezasına neden olacak bir uyarı verileceği konusunda uyardı. Lewis bunun üzerine pist dışına taşmayı hemen bıraktı."

"Antrenman ve sıralama turlarında herkes, pist limitlerini ihlal etmeleri halinde zaman turlarının silineceğini biliyordu. Hatta birkaç sürücünün başına da geldi." "Masi, tüm ekipleri, pistten çıkıp avantaj kazanmaları halinde, hakemlerin durumu araştıracağı konusunda açıkça uyardı." dedi.