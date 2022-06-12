Yarış bitsin diye dua eden Hamilton: "Yaşadığım acıyı ifade edemiyorum"

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Mercedes'in zıplama ve dalgalanma ile ilgili sorunları, bu hafta sonu Bakü'deki engebeli pistte hem Hamilton hem de takım arkadaşı George Russell'ın sırt ağrıları çekmesine neden oldu.

Yedi kez dünya şampiyonu, yarış sırasında takım telsizinden sırt ağrısından şikayet etti ve Mercedes takım patronu Toto Wolff, zıplama nedeniyle kendisinden özür diledi.

Hamilton, hissettiği acı göz önüne alındığında yarışı dördüncü sırada tamamladığı için minnettar olduğunu söylüyor.

Hamilton, Sky Sports F1'e verdiği demeçte, "Adrenalin yarışı tamamlamama yardım etse de, acıdan dolayı dişlerimi sıkıyordum. Özellikle düzlükte yaşadığım acıyı tarif edemiyorum."

"Sonunda yarışın bitmesi için sadece dua ediyordum..."

"Buna rağmen çok iyi bir pozisyondayız, üçüncü ve dördüncü sıralar takım için harika bir sonuç. Bugün strateji anlamında harika bir iş çıkardık." dedi.

Hamilton, Mercedes'in F1 aracındaki dalgalanma sorununu çözdüğünde, performans anlamında net bir adım atabileceğini çünkü sorunun kendisine Bakü'de tur başına yaklaşık bir saniyeye mâl olduğunu söyledi.

"Bu dalgalanmayı düzelttiğimiz vakit mücadelenin içerisinde olacağız. Dalgalanma nedeniyle bugün kesinlikle bir saniyeden fazla vakit kaybediyorduk ya da en azından bir saniye kaybediyorduk."

"Yarın fabrikada olacağım, bazı iyi görüşmeler yapmamız ve zorlamaya devam etmemiz gerekiyor."

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images