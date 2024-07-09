Yapılan hatalar McLaren'a tam olarak ne kadara mal oldu?

McLaren, sezonun ilk yarısında yaptığı hatalardan kaçınmış ve kaybettiği zafer fırsatlarını değerlendirmiş olsaydı, 2024 Formula 1 şampiyonluk mücadelesinde Red Bull'un sadece birkaç puan gerisinde olacaktı.

Geçtiğimiz hafta sonu Britanya Grand Prix'si bu sezonki 24 yarışın 12.'si olurken, Max Verstappen ve Red Bull son iki yıldır kazandıkları şampiyonlukların her ikisinde de lider durumda.

Red Bull şu anda takımlar şampiyonası sıralamasında Ferrari'nin 71 puan önünde. McLaren ise Ferrari'nin yedi puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

Ancak turuncu takım, 1-2 götürdüğü bir yarışta Lewis Hamilton'ın Mercedes'e kazandırdığı zaferin ardından bu sezon kıl payı kaçırdığı bir başka zaferin üzüntüsünü yaşıyor.

McLaren ıslak ve kuru zeminde gerçekleştirilen mücadelede üç kritik pit stop hatası nedeniyle pozisyonları kaybetti: takımın ilk pitstoplarda Lando Norris'in arkasından Oscar Piastri'yi almaması, ardından Norris'in aracına ikinci serviste orta değil yumuşak lastikleri takması ve Norris'in ıslak pit yolunda kayması sonucu ideal pozisyonda duramaması ve zaman kaybetmesi Hamilton'ın öne geçmesini sağladı.

McLaren takım patronu Andrea Stella daha sonra yaptığı açıklamada, galibiyete bu kadar yakın olmalarının her şeyden önce iyi bir haber olduğunu" söyledi.

Stella, "12 ay öncesine kadar bu tür ramak kalalar yaşamamıştık. Ve her şeyden önce olumlu yönlere bakmamız gerekiyor. Takımın [Silverstone'dan sonra] hüsrana uğrayacak durumda olduğu gerçeğine bakmamız gerekiyor çünkü 3. olarak podyumdayız ve diğer sürücü 4. sırada. Ve bir kez daha, takım en çok puanı aldı, değil mi?"

Watch: British GP Race Review - Hamilton Returns To The Top

"Dolayısıyla, eğer olumlu yönlerden, inşa etme yönünden başlamazsak, 'yapan ve yok eden, yapan ve yok eden' biz olacağız ve hep aynı seviyede kalacağız." dedi.

McLaren'in Red Bull ve diğer önde gelenlere kıyasla yıldan yıla performansının, Haziran 2023'ten bu yana elde ettiği istikrarlı güncelleme kazanımlarının ardından büyük ölçüde daha iyi olduğu doğru olsa da, bu sezon sadece beş yarışta işler yolunda gitseydi, bir değil - Norris'in çığır açan Miami zaferi - altı GP zaferine sahip olabilirdi.

McLaren'in büyük ya da küçük hatalarının kritik bir fark yarattığı yarışlar şunlar: Monaco, Kanada, İspanya, Avusturya ve Silverstone. Sonuncusunda, pitstop hatalarından birinden ya da ikisinden kaçınmış olsaydı teorik olarak iki farklı sonuç ortaya çıkacaktı.

Monako'da Piastri sıralamalarda 3. seansın sonunda en iyi sektörlerini bir araya getirebilseydi, Grand Prix zaferi neredeyse garantilenmiş olarak gridde nihai kazanan Charles Leclerc'in önünde yer alacaktı.

Norris, talihsiz güvenlik aracı zaman kaybından sonra hem George Russell'ı hem de Verstappen'i geçmek için fazladan bir tur atmasaydı Kanada'da yine kazanabilirdi, çünkü ihtiyacı olan fark kısa süreliğine vardı.

Barselona'da Norris için pahalıya mal olan yavaş pit stoplar ve Britanyalı'nın Verstappen'in arkasındaki son stint lastiklerinde biraz fazla zorlandığını hissetmesi, Russell'ın çok daha erken yaptığı hızlı başlangıçtan daha fazla fark yarattı.

Avusturya'daki bir sonraki yarışta Norris, McLaren pilotunun Verstappen gibi hakemler tarafından kısmen suçlu bulunduğu ancak "ağırlıklı olarak" suçlu bulunmadığı kaza olmasaydı Verstappen'i yenebilirdi.

Lando Norris, McLaren F1 Takımı, 3. pozisyon, Parc Ferme'de Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

McLaren'in tüm bu şansları değerlendirdiğini ve geride kalan sıralamada başka hiçbir değişiklik olmadığını varsayarsak, bu modele göre takımlar şampiyonası değişecekti.

Red Bull birinci olmaya devam edecek, ancak toplam puanı 373'ten 364'e düşecek, McLaren ise 351 puanla ikinci olacaktı - aralarında sadece 13 puanlık bir fark olacaktı.

Ferrari 56 puan daha gerileyerek üçüncü sıraya düşerken, Mercedes'in dördüncü sıradaki konumu değişmeyecek ancak çok az gerileyecekti (221 yerine 214).

McLaren Silverstone'da 1-2 yapsaydı - Norris'in ilk pit stoplardan önceki sıralamalarına göre Piastri'nin önünde bitirdiği varsayılırsa - Red Bull ile arasındaki fark sadece dörde inecek (361'e karşı 357) ve Mercedes'in toplam puanı 211'e düşecekti.

Bu yarışlar ve teorik sonuçları için aynı varsayımlar pilotlar sıralamasına uygulandığında Verstappen yine önde olacak, ancak Norris 84 yerine 26 puan geride ikinci sırada olacaktı.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, 2021 sezonunun yarısında Hamilton, Verstappen'in sadece sekiz puan önündeydi.

Ancak alternatif 2024'e dönersek, dünya şampiyonu yedi yerine beş galibiyet alabilir, Norris dört galibiyete yükselir, Piastri bir galibiyet alır ve Leclerc 2022'den bu yana tek zaferinden mahrum kalabilirdi.

Lando Norris, McLaren F1 Takımı, 1. pozisyon, Parc Ferme'deki ilk galibiyetini kutluyor Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Yine McLaren'in Silverstone'da muhtemelen 1-2 sonucunu kaybettiği düşünüldüğünde, Norris Verstappen'den sadece 23 puan geride olurdu.

Sürücüler sıralamasında ise Leclerc, takım arkadaşı Carlos Sainz'in bir sıra ve üç puan gerisine düşüyor; ikili şu anda Ferrari'nin gerçek şampiyonasında üçüncü ve dördüncü sırada yer alıyor ve Monakolu pilotu önde bulunuyor.

Geçen yılki monoton sezona kıyasla 2024'ün ne kadar heyecan verici olarak görüldüğü düşünüldüğünde, McLaren'in hataları olmasaydı F1'in tarihi bir sezonun tadını çıkarabileceğini söyleyebiliriz.