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Formula 1 Avusturya GP

McLaren, Avusturya GP hafta sonunda kiralık bir karavan kullanacak

McLaren'in İspanya'daki Formula 1 karavanında çıkan yangının ardından Avusturya'da geçici bir evi var.

Jonathan Noble
Jonathan Noble
McLaren karavan

McLaren motorhome

McLaren, Formula 1'in Avusturya Grand Prix'si için kiraladığı karavanı kullanırken, yangında hasar gören Takım Merkezinde derinlemesine temizlik çalışmaları devam ediyor.

Cumartesi sabahı Barselona'daki karavanın katları arasında meydana geldiğinden şüphelenilen bir elektrik sorunu, acil durum ekipleri tarafından müdahale edilmesi gereken bir yangını tetikledi.

Yangın söndürülürken herkes karavandan yaralanmadan güvenli bir şekilde tahliye edilmiş olsa da, bir ekip üyesinin duman soluması nedeniyle tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yanan karavan yarış hafta sonunun geri kalanında kullanılamadı.

Karavan sökülmeden önce Barselona padoğunda temizlenmeye çalışılmış olsa da, daha fazla bakım ve derinlemesine temizlik için Almanya'ya geri gönderildi.

Karavanın yeniden faaliyete geçmesi için bu hafta da çalışmalar devam ederken, önümüzdeki hafta sonu yapılacak Britanya Grand Prix'sine hazır olması umuluyor. Eğer Silverstone'a yetişemezse, o zaman yaz tatilinden önceki yarışlardan birine yetişmesi gerekiyor.

Bu arada McLaren, yarış hafta sonlarında Performans Merkezi olarak bilinen mühendislik üssünü sağlayan Alman Schuler şirketinden kiraladığı bir karavanı kullanıyor.

Geçici karavan Takım Merkezi'nden daha küçük olsa da, Avusturya GP'si için diğer yarışlara kıyasla daha az konuk olması McLaren'in hafta sonunu en az aksaklıkla atlatabileceği anlamına geliyor. Tesiste mühendisler için yer var ve gerektiğinde teknisyenleri besleyebiliyor.

Sürücüler Lando Norris ve Oscar Piastri'nin şahsi odaları, şimdilik takım patronu Andrea Stella'nın da ofisinin bulunduğu Performans Merkezi'ne taşındı.

F1 dünyasının memnun edici cevabı

F1, son dönemde pistte son derece rekabetçi olsa da Stella, İspanya'da takımına yardım etmek için bir araya gelen rakiplerinin pist dışındaki ruhunu övdü.

Diğer takımlar ve FIA'nın takım personeli ve konukları için tesis ya da yer ödünç vererek yardımcı olmasının ardından Stella, herkesin yardım etmek için bir araya gelmesinin kendisini şaşırttığını söyledi.

Stella, "Yardım, dayanışma, sempati, diğer tüm takımların, F1'in ve FIA'nın her birinden aldığımız destek, bence bize gerçek bir duygu verdi. Çok duygulandık."

"Ekibin başka bir üyesiyle bu padokta sahip olduğumuz topluluk duygusu hakkında konuşuyordum. Bazen bunu unuttuğumuzu çünkü birbirimizle yarışmak için burada olduğumuzu söyledim." dedi.

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