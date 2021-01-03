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Formula 1 / Son dakika

Yamamoto: "Umarım FIA, COVID-19 aşısını zorunlu kılmaz"

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Yamamoto: "Umarım FIA, COVID-19 aşısını zorunlu kılmaz"
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, Editör

Honda'nın motor sporları şefi Masashi Yamamoto, FIA'nın yeni sezon önlemleri kapsamında COVID-19 aşısını zorunlu hale getirmemesini ümit ediyor. Çünkü bunun olası yan etkileri olabileceğinden şüpheleniyor.

COVID-19 nedeniyle 2020 sezonundaki çoğu yarışa seyirci alınmazken, hafta sonu padokta yer alan insan sayısı büyük oranda azaltıldı.

2021 yılı için F1, 23 yarışlık bir takvim açıklamıştı ve bazı pistler yeniden seyircili şekilde yarışlara ev sahipliği yapmak istiyor.

Pandeminin önümüzdeki aylarda hangi yönde gelişeceği bilinmiyor ancak dünyada COVID-19 aşısıyla ilgili çalışmalar yapılıyor ve pek çok ülke aşılama çalışmalarına zaten başladı.

Ancak bu aşının yan etkileriyle ilgili epey endişe var.

Konu hakkında AS-Web'e konuşan Honda'nın motor sporları şefi Masashi Yamamoto, FIA'nın COVID-19 aşısını zorunlu kılmamasını umuyor.

Yamamoto, "Bu sadece benim kişisel izlenimim, ancak F1 padokunun 2020'de olduğu gibi 2021 sezonunda da bir 'balon' oluşturarak hareket edebileceğini düşünüyorum. Bu nedenle İngiltere'de olacağım ve 2020'deki gibi yarışlara katılacağım."

"Ayrıca bunu kişisel bir görüş olarak paylaşmak istiyorum; umarım FIA, COVID-19 aşısını zorunlu kılmaz. Tanıdığım bazı doktorlar, 'Bir aşıyı bu kadar çabuk geliştiremezsiniz, bu yüzden riskleri göz önünde bulundurmalısınız" diyorlar." dedi.

Yamamoto, sezonun başlangıcıyla ilgili planların kısa süre içerisinde belli olmasını bekliyor.

"Bu, önümüzdeki birkaç aya bağlı olacak. Ancak normalde Aralık ayında önümüzdeki yılla alakalı düzenlemeler belirleriz, ancak bu yıl bunu yapmak mümkün değildi çünkü yeni koronavirüs Aralık ayında tekrar yayıldı. En erken yıl başından sonra hareket edebiliriz."

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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