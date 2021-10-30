Yamamoto: "Honda'nın, ortaya koyduğu çabaların karşılığını almaya başlaması harika"

Honda, 2015 yılında Formula 1'e motor üreticisi olarak dönmüş ve başlangıçta beklenen performansın çok altında kalıp hayal kırıklığı yaşamıştı.

Ancak son yıllarda çok büyük bir ilerleme kaydettiler ve 2021 yılında şampiyonluk mücadelesinde Mercedes'e meydan okumaya başladılar.

Yine de Japon üretici, sezon sonunda spordan çekilecek ve artık motor projesini Red Bull devralacak. Gelecek yıl teknik destek verecek Honda, 2023'ten itibaren projeyi tamamen Avusturyalı ekibe bırakacak.

Formel 1'e konuşan Masashi Yamamoto, Honda'nın mevcut durumu hakkında şöyle dedi: "Şampiyonadan çekilme kararına üzüldüm. Fakat yarış departmanı olarak bizler, Honda'nın bir otomobil üreticisi olarak sıfır karbon teknolojilerine odaklanması gerektiğini anlıyoruz. Bu sürecin hızlanması gerekiyor ve kararın alınma sebebi bu."

"Şu anda şampiyonluk savaşı veriyoruz ve son yılımızda böyle bir fırsatımızın olması harika. Bu da ortaya koyduğumuz çabaların meyve verdiğini gösteriyor."

"Red Bull ile çok iyi bir ilişkimiz var. Geride kalan yıllarda çok yakın bir ilişki kurduk ve hissettiklerimizi sık sık paylaşıyoruz. Kişisel olarak Marko, Horner ve Tost ile iyi ilişkilerim var. Karşılıklı güvene sahibiz ve birbirimize tamamen saygı duyuyoruz. Bu nedenle motor sporlarının diğer alanlarında da birlikte çalışmayı sürdüreceğiz."

"Gelecek yıl motorlarımızı logosuz şekilde gridde görmek biraz garip olacak ama dediğim gibi bu sezon şampiyonluk için savaşmaya odaklandık ve önümüzdeki yılı, gelecek sene düşünürüz."

"Honda açısından projemiz bu yıl sonunda bitiyor. 2022, Red Bull için bir geçiş dönemi olacak, fakat Honda'daki çalışanlar yardım için orada olmaya devam edecekler. En basit açıklamasıyla, ben dahil tüm yönetim ve tüm pazarlama departmanı gelecek yıl olmayacak. Honda bir marka olarak artık şampiyonada olmayacak."

Adrian Newey, Chief Technical Officer, Red Bull Racing, Masashi Yamamoto, General Manager, Honda Motorsport, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing and Sergio Perez, Re Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images