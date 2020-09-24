Yamamoto: "Honda artık en güçlü ikinci motor"

Ferrari, geçen yıl en güçlü motora sahip takım konumunda yer alıyordu ancak teknik direktiflerin ardından Mercedes yeniden zirveye çıktı.

Alman ekip, bu yıl düzlüklerde diğer motor üreticilerinden daha iyiydi. Ayrıca Renault da yine güçlü görünen üreticilerden bir tanesiydi.

Şu anda Mercedes'in zirvede olduğu herkes tarafından kabul ediliyor.

Ancak Honda'nın F1 patronu Masashi Yamamoto, Japon üreticinin artık en güçlü ikinci motor üreticisi konumunda yer aldığını düşünüyor.

Yamamoto şöyle dedi: "Saf güç hakkında konuşursak bence şu anda en güçlü motor Mercedes'in. Sonra Honda geliyor, Renault üçüncü ve en geride Ferrari var."

"Honda ve Mercedes arasındaki farkla ilgili tüm ayrıntıları maalesef veremem ama bizim önümüzdeler."

"Yine de verilere baktığımızda, onlara yakın olduğumuzu görebiliyoruz."

Yamamoto, bu yıl herhangi bir güncellemeye sahip olmayacaklarının da altını çizdi.

"Bu yıl, hazırladığımız güncellemeleri geçen yılki kadar kolay getiremiyoruz. Mevcut versiyonu sezon sonuna kadar kullanmaya devam edeceğiz."