Yakıt pompası sorunu yaşayan Sainz, yeni şasiye geçti!

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Carlos Sainz'ın pek şanslı olduğu söylenemez çünkü perşembe günü, tıpkı İspanya GP'de olduğu gibi F1-75'inin şasisini değişmesi gerekiyordu.

Bugün aracın montajının tamamlanmasının ardından mekanikerler, her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol etmek amacıyla aracı çalıştırdılar ve güç ünitesinden çıkan ilk ses, bir şeylerin olması gerektiği gibi çalışmadığını gösteriyordu.

Telemetri verileri, tankın içerisindeki yakıt emme sisteminde bir sorun olduğunu gösterdi. Bu, Barselona'da ortaya çıkan ve Sainz'ı yedek şasiye geçmeye itenle aynı sorundu.

Bu sorunu padokta çözmek çok karmaşık bir iş olduğu gibi mekanikerler, İspanya'da araçtan çıkarılan şasiye geçme kararı aldılar. O şasi sağlamdı, sadece yakıt pompasının değişmesi gerekiyordu. Bu yüzden de yaşanan değişimin ardından parça havuzuna geri döndü.

Sainz, Britanya GP hafta sonuna sorunsuz şekilde devam edecek. Ayrıca sorunun şimdi ortaya çıkması, hafta sonunu etkilemeyeceği için pozitif bir haber olarak bile kabul edilebilir.

Carlos Sainz, Ferrari, firma autografi per i tifosi di Silverstone Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images