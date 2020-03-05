Ekstra yakıt akış cihazı, minimum araç ağırlığını 1 kg daha arttıracak

2019 F1 sezonunda minimum araç ağırlığı 743 kg'dı. 2020 kuralları hazırlanırken olası artışlar hesaba katıldı ve araç ağırlığı 745 kg olarak belirlendi.

Daha sonrasında FIA, 2020'de yakıt akış limiti ölçümü için ikinci bir sensör daha ekleneceğini duyurdu. Bu sensör araca ekstra 1 kg ağırlık daha katmış oldu.

Araca eklenen ekstra ağırlık nedeniyle kurallarda da değişiklik yapılması planlanıyor ancak bunun olması için tüm takımların onay vermesi, daha sonra Strateji Grubu'nda ve F1 Komisyonu'nda değişiklik kararı alınması ve son olarak Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor.

Avustralya GP öncesinde yapılması beklenen değişiklikle 2020 F1 sezonunda minimum araç ağırlığı 746 kg'a çıkarılacak.

Böylece son senelerde F1 araçlarının ağırlık artış trendi devam etmiş olacak.

Minimum araç ağırlığı kuralı ilk olarak 1961'de 450 kg ile gelmişti. Ardından 1966'daki 3 litrelik motorlarla bu ağırlık 500 kg'a, 1973'te 575 kg'a çıkarıldı ve uzun yıllar bu rakam korundu.

Modern dönemde araç ağırlığında pilot da hesaba katılıyor ve koltukla birlikte 80 kg olarak kabul ediliyor.

Dikkat çekici bir şekilde minimum araç ağırlığı, turbo motorlar geldiğinden bu yana 55 kg arttı. 2021'deki yeni kurallarla bu rakam daha da artacak.

Minimum araç ağırlıkları

2013: 642kg (V8 motorların son senesi)

2014: 691kg (Hibrit motorların ilk senesi)

2015: 702kg

2016: 722kg

2017: 728kg (Daha büyük tekerlekler)

2018: 734kg (Halo)

2019: 743kg (80kg pilot ağırlığı ve diğer düzenlemeler)

2020: 746kg (Yakıt akış metresi için ekstra 1 kg)

2021: 768kg (Yeni kurallar ve daha fazla standart parça)

Takımlar, 2019'da özellikle Ferrari'de yaşanan şüphelerin ardından 2020'de ekstra ölçüm cihazı eklenmesine sıcak bakmıştı.

FIA, artık yakıt akış seviyesini anlık olarak daha gerçekçi bir şekilde görüntüleyebilecek.