Yakın F1 tarihini değiştirebilecek bir teklifin hikayesi: Mercedes ile Ferrari arasında Hamilton-Alonso takası

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Neredeyse her F1 taraftarı, pilot marketinde yaşanan gelişmeleri yakından takip eder ve yüksek profilli pilotların takım değiştirmesi her zaman ilgiyle karşılanır.

Bazı pilot transferleri vardır ki gerçekleşmesi durumunda F1 tarihini direkt olarak değiştirebilecekken son anda suya düşmüştür.

1996'da McLaren'ın Michael Schumacher'le görüşmesi ve neredeyse anlaşması, Hamilton'ın 2012'de Red Bull'la görüşmesi ya da Alonso'nun Red Bull'la birçok kez görüşmesi gibi.

Bu yazıda bahsedeceğimiz olay ise yukarıda yer alan ve sonuçlanamayan meşhur görüşmeler kadar ünlü değil ama onlar kadar ses getirebilecek bir teklif: 2014 yılında Mercedes'in Ferrari'ye Hamilton-Alonso takası sunması.

Olayı daha iyi anlayabilmek için 2014'ün yazına dönelim: Lewis Hamilton, Mercedes'le ikinci yılında ve takım arkadaşıyla şampiyonluk mücadelesi veriyor. Özellikle de Belçika Grand Prix'sinde Rsoberg ile Hamilton arasındaki temasın ardından iki takım arkadaşı arasındaki gerginlik ve Mercedes garajları arasındaki kamplaşma artmaya başlıyordu. Toto Wolff'un deyimiyle "Mercedes garajında 2 farklı takım çalışıyormuş" gibiydi.

Bazıları, Spa'daki temasın ardından Hamilton'ın ya da Rosberg'in 2014'ün sonunda takımdan ayrılabileceğini ve Mercedes'te 2015 için bir koltuğun açılabileceğini öne sürüyordu.

Buna ek olarak Alonso'nun kontratı 2014'ün sonunda bitiyordu ve doğal olarak, Mercedes-Alonso görüşmeleri olduğunu öne sürüyordu.

Alonso'nun da -takım arkadaşları arasındaki gerginlikten dolayı- 2014'ün sonunda Mercedes'te bir koltuğun boşalabileceğini düşündüğünü ve bu yüzden Mercedes'teki gelişmeleri yakından takip ettiği iddia ediliyordu.

2014'ün sonunda sözleşmesi bitecek olan Alonso, Ferrari'de pek de mutlu değildi. Ferrari yeni V6 Turbo Hibrit motor döneminin ilk yılına çok kötü bir başlangıç yapmıştı ve aracın ne şasisi ne de güç ünitesi yarış galibiyetleri için mücadele edebilecek seviyede değildi.

Buna ek olarak Alonso ise ikincilikle biten son 4 yılın ardından hali hazırda yorgundu.Son 4 yılı ikinci bitirmek Ferrari'yi de yormuştu. Sonuçta F1'de kazanmak için bulunan bir ekip için ikincilik kabul edilebilir bir sonuç değildi. Yıl içerisinde özellikle İtalya Grand Prix'sinde yarış içinde takımı radyoda sertçe eleştiren Alonso ile takım arasındaki ilişki süper değildi.

Ferrari yine de Alonso'nun sözleşmesini 2019'a kadar uzatmak istiyordu ve taraflar 2014'ün yazında 5 kontrat uzatma görüşmelerine başladılar.

Fakat Alonso'nun geleceği hakkında birçok iddia ortaya atılıyordu ve bahsettiğimiz gibi Alonso'nun bir şekilde Mercedes'e geçmek istediği yönünde söylentiler bulunuyordu.

Bu söylentilerden biri ise direkt olarak Lewis Hamilton ile Fernando Alonso'nun takas edilmesiydi. Bu takasın gerçekleşmesi durumunda Hamilton 2015'te Ferrari'de sürecek, Alonso ise Mercedes pilotu olacaktı.

2014 yazında ortaya çıkan bu söylentiyi birçok kişi dikkate almamıştı ancak 2016'da 'El Larguero' isimli radyo programına katılan Alonso, bu takas görüşmesini doğruladı.

Sunucu: Mercedes'in takım patronu, Toto Wolff, 2014'te Ferrari'ye "Hamilton-Alonso" takası mı teklif etti?

Alonso: "Evet böyle bir teklifi vardı. O dönem şampiyonada ortaya çıkan koşullar nedeniyle böyle bir teklif ve fikir ortaya çıktı ancak Ferrari bu teklife sıcak bakmadı. Ferrari o noktada kontratımı 2019'a kadar uzatmak için benimle görüşüyordu ancak beni ikna edemediler ve ben de [2015 için] McLaren-Honda ile anlaştım."

"Hamilton'ın bu takas teklifinden haberi var mı bilmiyorum."

Podyum: 2. Nico Rosberg, Mercedes AMG F1, Ron Meadows, Mercedes AMG F1 Team Manager, yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, third place Fernando Alonso, Ferrari Fotoğraf: Sutton Images

"Şampiyonadaki koşullardan dolayı" bu takasın ortaya çıktığını söyleyen Alonso, bu cümlesinde muhtemelen Mercedes pilotları arasındaki gergin şampiyonluk mücadelesinden ve gerginlikten bahsediyor.

Alonso'nun demeçlerinde dikkat çeken bir başka bölüm ise şu: "Bu tekliften Hamilton'ın haberi var mıydı bilmiyorum."

Bu tekliften Hamilton'ın haberi olmadığını düşünürsek, görüşmelerin pek de ileri gitmediğini tahmin edebiliriz diye düşünüyorum. Yine de bu takas gerçekleşseydi F1'in yakın tarihi nasıl değişirdi diye düşünmeden durmak pek mümkün değil.

Fernando Alonso, Scuderia Ferrari ve Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 Takımı Fotoğraf: Alex Galli

Düşünmeden geçemeyeceğimiz bir başka konu ise şu: Alonso, Ferrari'nin sözleşme uzatma teklifini kabul edip 2019'a Ferrari'de kalsaydı ne olurdu?

Alonso, Ferrari'nin sözleşme uzatma teklifini kabul etseydi 2017 ve 2018'deki araçlarla şampiyon olabilir miydi? Alonso'nun takımda kalması durumunda Vettel, hiç Ferrari'ye geçebilir miydi? Bu da üzerinde tartışılabilecek başka bir konu.

Şu an bakıldığında, McLaren-Honda tercihinin Alonso için ne kadar kötü sonuçlandığını görebiliyoruz. İkinci McLaren-Alonso döneminde Alonso genellikle gridin sonlarında mücadele etti. Alonso kalibresindeki bir pilotun gridin arkalarında yarışmasını izlemek eminim gerçek F1 taraftarlarının içini acıtmıştır.

Peki Alonso, neden Ferrari'nin 5 yıllık sözleşme uzatma teklifini kabul etmedi ve McLaren-Honda'ya gitmeyi tercih etti? Alonso, bu soruyu 2016'daki bir diğer radyo programında cevaplandırıyor.

"Ferrari'nin teklifini kabul etmeyerek McLaren'a gittiğim için pişman değilim."

"Ferrari'deki yıllarım çok iyiydi, güzel anılarım var. Orada geçirdiğim 5 yıl gerçekten unutulmazdı ve her pilotun bir gün Ferrari için sürebilmesini isterdim çünkü gerçekten eşi benzeri olmayan bir tecrübe."

"Ben, seçimlerimi sezgilerimi ve iç huzurumu kaynak alarak yapıyorum ki Ferrari'de artık iç huzurum yoktu. Çünkü yarıştan yarışa her şeyinizi vermek, zihinsel ve fiziksel olarak yorucuydu. Buna ek olarak 2019'a kadar orada kalsaydım, bu kariyerimi Ferrari'de bitireceğim anlamına gelirdi ve muhtemelen kariyerim bir daha kazanamadan biterdi."

"Dört yıl boyunca şampiyonayı ikincilikle bitirmek çok stresli, zihinsel ve fiziksel olarak çok zorlayıcıydı. Şampiyona ikincisiydik ama dışarıdan bir cenaze töreni gibi görünüyordu. Ferrari'deki insanlarla, taraftarlarla ve basınla konuştuğunuzda çok talepkâr olduklarını görüyorsunuz. Ferrari kazanmak için orada ve kazanamazsa biraz kaos yaşanıyor."

Fernando Alonso, Ferrari Fotoğraf: Ercole Colombo

Alonso'nun "Kariyerimi muhtemelen bir daha kazanamadan bitirirdim." cümlesine bakacak olursak, İspanyol pilotun 2019'a kadar Ferrari'nin şampiyon olamayacağını tahmin ettiğini görüyoruz. 2023'e girdik ve bu tahminin doğru olduğunu görüyoruz, tabii 2017 ve belki de 2018'de işler biraz daha yolunda gitse şampiyonluklar gelebilirdi.

İspanyol pilot, buna ek olarak Ferrari şampiyon olamadığında ortaya çıkan "cenaze ortamından" bahsediyor ve Ferrari'de yarışmanın hem pist üstünde hem de pist dışında ne kadar stresli olduğunu vurguluyor.

Ferrari ile üst üste 4 yıl ikinci sırada bitiren Alonso, Ferrari'nin sonraki yıllarda da şampiyon olamayacağını düşünüyordu belki de birkaç yıl daha "şampiyon olamamış Ferrari atmosferinde" bulunmak istemedi.

Elbette sonuçları yorumlamak oldukça kolay ancak şu an bakıldığında, Ferrari'de kalma kararı şampiyon pilotun kariyeri için daha faydalı olurdu demekte bir beis görmüyorum.

Fernando Alonso, McLaren MP4-30 ile ikinci antrenman seansında pist üstünde duruyor