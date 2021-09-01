Yağmurlu hava, Belçika'daki kanat seçimlerini nasıl karıştırdı?

Pistin daha teknik orta bölümü, iki yüksek hızlı sektörlerin arasında yer alıyor. Normal şartlarda takımlar, farklı gereksinimler nedeniyle yere basma gücü ve sürüklenme seviyesi arasında denge bulmaya çalışıyorlar.

Uzun düzlükler geçiş yapma açısından iyi olduğu için takımlar büyük ölçüde daha düşük yere basma gücü üreten arka kanat kullanıyorlar. Pilotlar bu sayede pistin daha hızlı olan bölümünde kazanç sağlıyorlar ve ardından pistin kıvrımlı olan orta bölümünde karşılaştıkları acıyla baş etmek zorunda kalıyorlar.

Ancak Belçika GP hafta sonu boyunca yağmurun araç performansı üzerinde etkisini göstermesi beklendiği için, tüm takımlar sıralamalar ve yarış gününü düşünerek bir karar vermek zorunda kaldılar.

Şampiyonluk mücadelesi veren iki takıma baktığımızda, her iki takım diğeri karşısında geride kalmak istemedi çünkü çok fazla kanada sahip olurlarsa, düzlükte ataklara karşı savunmasız kalabileceklerini biliyorlardı.

Ancak yine de bu iki takım lastik kullanımı açısından bir denge bulmak zorundaydı. Orta sektörde çok fazla lastiklere meyilli olurlarsa, yani virajlarda çok hızlı olurlarsa bu yarıştaki stintin mesafesini kısaltabilirdi.

Red Bull Racing RB16B rear wing comparison Photo by: Uncredited

Farklı sürüş planlarına sahip olan takımlar, hafta sonuna farklı yaklaşım sergilediler.

Mercedes, cuma günü farklı seçenekleri denerken Red Bull 3. antrenman seansına kadar Max Verstappen'in aracına normalde Monza yarışında göreceğimiz düşük açılı kanadı takılı tuttu.

Bu kanat tasarımı, ortası kaşık şeklinde olduğu için klasik arka kanada benziyordu ancak ana planyanın kenar plakasına ne kadar yukarıdan bağlandığını görebilirsiniz. Takım bu sayede kanat uçlarındaki girdap etkisini azaltmayı hedefledi.

Ancak bu kanat araçta daha uzun süre yer almaya devam etmedi. Yağmurlu koşullar, bu konuda takımın elini kolunu bağladı ve Red Bull, Verstappen'in aracına hem yüksek yere basma gücü üreten arka kanadı ekledi, hem de kenar kısmına Gurney kanatçığını ekledi. Perez ise yarışa pit yolundan başlamadan önce yapılan tamiratta bu kanatçığa sahip oldu.

Red Bull Racing RB16B rear wing comparison Photo by: Giorgio Piola

Mercedes ise birinci antrenman seansında Bottas'ın aracına düşük yere basma gücü üreten arka kanadı takarken ardından Hamilton'ın hafta sonu boyunca kullandığı yüksek yere basma gücü üreten arka kanadı taktı.

Dikkat çekici bir şekilde sıralamalara doğru yağmur arttıkça Mercedes de kanatın uç kısımlarına Gurney kanatçıklarını (mavi ok) ekledi. Bu, sürüklenmeyi olumsuz etkilese de aracın dengesine yardımcı oluyor.

Mercedes W12 rear wing comparison Photo by: Giorgio Piola

Aston Martin de Belçika'ya kendi düşük yere basma gücü üreten paketi ile geldi ancak yeşil takım, sadece arka kanadı kullanmak yerine ön tarafta da farklı bir ön kanat kullandı.

Bu farklı ön kanadın en üst flapinde kırmızı ok ile gösterilen iki tane köşe eklenirken düz yüzey elde edildi.

Aston Martin AMR21 front wing detail Photo by: Giorgio Piola

Takımlar uzun zamandır ön kanadı farklı bölümlere ayırıyorlar. Kanadın dış kısmı daha çok hava akımını dışarı yönlendirmek için kullanılıyor ve böylece hava akımı ön lastiklerden uzaklaştırılıyor.

Takım, muhtemelen mevcut tasarımından istediği dengeyi alamadığı için bu değişikliği yaptı. Bu bükülmüş geometri, takıma hem gerekli yere basma gücünü sağlarken hem de hava akımını dışarı yönlendirmede daha etkili olabilir.

Lance Stroll, Aston Martin AMR21 Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Aston Martin'in düşük yere basma gücü üreten arka kanadı oldukça klasikti. Hem ana planya, hem de üst planya oldukça basitti ve uç kısımlarında dengeyi iyileştirmesi için Gurney kanatçığı kullanıldı.

Lance Stroll, Aston Martin AMR21 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Ancak takım, araçlar start için pit yolunda beklerken Lance Stroll'un aracına yüksek yere basma gücü üreten arka kanadı taktı.

18. sıradan başlayan Stroll, kapalı park kuralları ihlal edildiği için 10 sn cezası aldı ancak bu değişiklik, yarış başlasaydı onun yarışta yükselmesine yardımcı olurdu.

Sparks kick up from Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

McLaren, geçmişte kullandığı düşük yere basma gücü kanadını kullandı. Yukarıdaki resim, arka kanadın dış kısımlarında girdap oluştuğu anda çekilmiş.

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Yukarıdaki resimde de nispeten daha yüksek yere basma gücü üreten kanadı kullanan Ferrari SF21'deki girdapları görüyoruz.

Fernando Alonso, Alpine A521 Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Alpine, kaşık şeklinde arka kanat kullandı ancak bazı diğer takımlar kadar düşük yere basma gücü üreten kanadı kullanmadı. Aynı şekilde Alonso'nun yukarıdaki fotoğrafında da kanat uçlarının ürettiği girdaplar görülüyor.

Alpine A521 rear detail Photo by: Uncredited

Alpine, kanadın sertliğini korumak için yakın zamanda bu ek direkleri arka kanat dikey sarkıtlarına eklemişti.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

AlphaTauri'nin düşük yere basma gücü üreten arka kanadının orta kısmı planyaları birbirine daha yaklaştırırken, üst planyaların kenar plakaları ile birleştiği yer kırpıldı. Bu resimde de girdaplar görülüyor.

Nicholas Latifi, Williams FW43B Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Williams, bazı rakiplerine göre oldukça fazla yere basma gücü üreten arka kanat kullandı ve bu sayede Williams pilotları, orta sektörde performans buldular. Yarışın yağmurlu geçmesi takıma yardımcı oldu. Yağmur olmasaydı, George Russell önden başlasa dahi düzlükte savunmakta zorlanabilirdi.

Alfa Romeo Racing C41 detail Photo by: Uncredited

Alfa Romeo da rakiplerine göre daha fazla kanat açısı kullanan takımlardan birisiydi ve sıralamalar öncesinde Gurney kanatçığı ekleyerek bunu daha ileriye taşıdı.

Mick Schumacher, Haas VF-21 Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Haas, Belçika GP hafta sonunda en yüksek yere basma gücü üreten kanadı kullanan takımdı. Haas araçları 2. sektörde hızlı ve stabildi ancak bunun bedelini 1. ve 3. sektörlerde ödedi.