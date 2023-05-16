Önceki / Red Bull'un üstünlüğü DRS'den ziyade ön süspansiyondan mı kaynaklanıyor?
Formula 1 / Emilia Romagna GP Haberler

Yağmur ve sel Emilia Romagna GP'yi tehdit ediyor!

Emilia Romagna GP hafta sonunda etkili olması beklenen yağmur nedeniyle yarışın iptali için çağrılar var.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Rain falls in the pit lane

Son haftalarda Imola pistinin bulunduğu Emilia Romagna'yı ciddi bir fırtına vurmuş durumda ve yağmurun ilerleyen günlerde devam etmesi bekleniyor.

Şiddetli yağmur ve sel uyarılarının yapıldığı bölgede, Emilia Romagna GP'nin yapılıp yapılmayacağı da tartışma konusu oldu.

Kırmızı seviyeli yağmur uyarının yayınlandığı bölgede, The Herald Sun'ın haberine göre salı günü yaklaşık 160 mm, çarşamba günü ise 110 mm yağmur bekleniyor.

İyi haber hafta sonu yapılacak yarıştan önce yağmurun şiddetini azalacak fakat cumartesi öğleden sonra yapılacak sıralama turlarının yeni bir fırtına ve sağanaktan etkilenme ihtimali var.

Bu ayın başında bölgeyi vuran sel nedeniyle iki kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi evini terk etmek durumunda kaldı. Mevcut durum nedeniyle yarışın iptaline yönelik çağrılar var ancak Formula 1 yönetimi henüz bu konuda geri adım atmadı. Bu da yarışın planlandığı gibi gerçekleşeceği anlamına geliyor.

An itibariyle bakıldığında perşembe günü yağmur beklenmezken, cuma ve cumartesi günü sağanak yağış etkili olacak.

Hava sıcaklığı da 18 derece civarında olacak. Yağmurun pazar günü yarışın başlayacağı saatlerde hafiflemesi bekleniyor ancak büyük ihtimalle tüm seanslar yağmur altında geçecek.

paylaşım
yorumlar

Red Bull'un üstünlüğü DRS'den ziyade ön süspansiyondan mı kaynaklanıyor?
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Steiner: "Ben düşündüğümü söylerim"

Steiner: "Ben düşündüğümü söylerim"

Formula 1

Steiner: "Ben düşündüğümü söylerim" Steiner: "Ben düşündüğümü söylerim"

Leclerc: "Ben Ferrari ile şampiyon olmak istiyorum"

Leclerc: "Ben Ferrari ile şampiyon olmak istiyorum"

Formula 1

Leclerc: "Ben Ferrari ile şampiyon olmak istiyorum" Leclerc: "Ben Ferrari ile şampiyon olmak istiyorum"

Malezya, F1'e dönüşünü sadece bir "zaman meselesi" olarak görüyor

Malezya, F1'e dönüşünü sadece bir "zaman meselesi" olarak görüyor

Formula 1

Malezya, F1'e dönüşünü sadece bir "zaman meselesi" olarak görüyor Malezya, F1'e dönüşünü sadece bir "zaman meselesi" olarak görüyor

Son Haberler

Miller: "Puan alamadığımız için kendime kızıyorum"

Miller: "Puan alamadığımız için kendime kızıyorum"

MGP MotoGP

Miller: "Puan alamadığımız için kendime kızıyorum" Miller: "Puan alamadığımız için kendime kızıyorum"

Hamilton, Red Bull dominasyonundan korksa da yeni kuralları savunuyor

Hamilton, Red Bull dominasyonundan korksa da yeni kuralları savunuyor

F1 Formula 1

Hamilton, Red Bull dominasyonundan korksa da yeni kuralları savunuyor Hamilton, Red Bull dominasyonundan korksa da yeni kuralları savunuyor

Bleekemolen: "Takımlar Verstappen dominasyonu hakkında elinden geleni yapmalı"

Bleekemolen: "Takımlar Verstappen dominasyonu hakkında elinden geleni yapmalı"

F1 Formula 1

Bleekemolen: "Takımlar Verstappen dominasyonu hakkında elinden geleni yapmalı" Bleekemolen: "Takımlar Verstappen dominasyonu hakkında elinden geleni yapmalı"

Steiner: "Ben düşündüğümü söylerim"

Steiner: "Ben düşündüğümü söylerim"

F1 Formula 1

Steiner: "Ben düşündüğümü söylerim" Steiner: "Ben düşündüğümü söylerim"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.