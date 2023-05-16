Yağmur ve sel Emilia Romagna GP'yi tehdit ediyor!

Son haftalarda Imola pistinin bulunduğu Emilia Romagna'yı ciddi bir fırtına vurmuş durumda ve yağmurun ilerleyen günlerde devam etmesi bekleniyor.

Şiddetli yağmur ve sel uyarılarının yapıldığı bölgede, Emilia Romagna GP'nin yapılıp yapılmayacağı da tartışma konusu oldu.

Kırmızı seviyeli yağmur uyarının yayınlandığı bölgede, The Herald Sun'ın haberine göre salı günü yaklaşık 160 mm, çarşamba günü ise 110 mm yağmur bekleniyor.

İyi haber hafta sonu yapılacak yarıştan önce yağmurun şiddetini azalacak fakat cumartesi öğleden sonra yapılacak sıralama turlarının yeni bir fırtına ve sağanaktan etkilenme ihtimali var.

Bu ayın başında bölgeyi vuran sel nedeniyle iki kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi evini terk etmek durumunda kaldı. Mevcut durum nedeniyle yarışın iptaline yönelik çağrılar var ancak Formula 1 yönetimi henüz bu konuda geri adım atmadı. Bu da yarışın planlandığı gibi gerçekleşeceği anlamına geliyor.

An itibariyle bakıldığında perşembe günü yağmur beklenmezken, cuma ve cumartesi günü sağanak yağış etkili olacak.

Hava sıcaklığı da 18 derece civarında olacak. Yağmurun pazar günü yarışın başlayacağı saatlerde hafiflemesi bekleniyor ancak büyük ihtimalle tüm seanslar yağmur altında geçecek.