Yağmur cumartesi günü Steiermark GP'yi etkileyebilir
Bu hafta sonu Red Bull Ring'deki ikinci yarışın sıralama turları yağmur altında geçecek gibi görünüyor.
Avusturya'daki ilk yarış kuru zeminde geçmişti ancak geçtiğimiz günlerde yapılan tahminlerde ikinci yarışın yağmur altında geçeceği ifade ediliyordu.
Ancak günler ilerledikçe yağmur ihtimali azaldı ve pazar günkü yarış için yağmur ihtimali epey düştü.
Şu anda pazar günü için yağmur ihtimali sadece %3 gibi görünüyor. Hava sıcaklığı ise 21 derece olacak.
Cuma günü hava diğer günlerden çok daha sıcak olacak ve 30 dereceye kadar çıkacak. Yağmur ihtimali ise bulunmuyor.
Fakat cumartesi gününe gelindiğinde bugün itibariyle yağmur ihtimali %100 olarak ifade edildi.
Ayrıca Hava sıcaklığı hafta sonunun en düşük seviyesi olan 18 dereceye inecek.
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|Editör
|Kemal Şengül