Yağmur Belçika GP'yi etkilerse ne olacak?

Spa'da yoğun yağmurun bugün itibariyle başlaması ve antrenman seanslarının olumsuz etkilemesi bekleniyor. Hafta sonunun sprint formatında geçmesi, işleri daha zorlu kılıyor.

Cuma sabahı yapılan olağan takım patronları toplantısında olası senaryolar tartışıldı.

Önceliğin, Pazar günkü Grand Prix öncesinde düzgün bir sıralama seansı yapılması olduğu konusunda anlaşmaya varıldı.

Cuma günkü 1. antrenman seansı, öğleden sonra yapılacak sıralama seansının yağmur nedeniyle iptal olması halinde Grand Prix için yarış gridi olarak sayılabilir. Alternatif bir senaryo ise sprint sıralama senası için ayrılan Cumartesi günkü seansın, koşulların elvermesi halinde ana yarış için sıralama seansına dönüştürülebileceği yönünde.

Atmosphere Photo by: Erik Junius

Bu arada, sprint ya da ana yarış tam mesafe koşulamazsa 2021 Belçika GP sonrası yürürlüğe giren yeni kurallar da ilk kez kullanılmış olacak.

Hem sprint hem de ana yarışa yönelik yeni düzenlemelere göre, puan verilebilmesi için gridin güvenlik aracı veya sanal güvenlik aracı müdahalesi olmadan en az iki yarış turunu tamamlaması gerekiyor.

Sprint için sadece iki olası sonuç var; Planlanan 15 turun %50'sinden daha azı tamamlanırsa puan verilmeyecek. Sprint %50'lik mesafeyi aşarsa, ilk sekiz için her zamanki 8-7-6-5-4-3-2-1 esasına göre tam puan verilecek.

44 turluk yarış içinse dört olası senaryo var. Eğer ikiden daha az tur tamamlanırsa puan verilmeyecek.

Eğer yarış iki tur ile %25 mesafe arasında tamamlanmışsa, 6-4-3-2-1 esasına göre sadece ilk beş puan alacak.

%25 ile %50 mesafesi tamamlanırsa, puanlar 13-10-8-6-5-4-3-2-1 dağılımıyla ilk dokuza verilecek.

Eğer yarışın %50 ila %75'i tamamlanırsa, puanlar 19-14-12-10-8-6-4-3-2-1 esasına göre ilk 10'a gidecek. Son olarak, %75 ve daha fazlası tamamlanırsa normal puanlama sistemi uygulanacak.

Net olan bir şey var; Puan verilebilmesi için güvenlik aracı olmadan iki tur tamamlanması gerekiyor.