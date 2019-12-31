Wurz: "Vettel hâlâ motive"

Sebastian Vettel' son iki yıldır ciddi hatalar yapıyor ve bundan ötürü sık sık eleştirilen isim oluyor.

Bazı isimler motivasyonunu sorgularken, bazıları artık eskisi gibi süremediğini ve hatta yeteneklerini kaybetmiş olabileceğini iddia ediyorlar.

Ancak Alex Wurz, Vettel'in son derece motive olmaya devam ettiğini söyledi.

“Onun ruh hali konusunda hiç şüphem yok, motivasyonu hâlâ yerinde. Bir düşüş yaşadı, çünkü direksiyon başında kendisini rahat hissetmiyordu. Özellikle lastiklerle istediği yaklaşımı bulamadı, ancak yine de durumu telafi etmeyi başardı."

"Charles Leclerc'le arasındaki farkı azalttı ve motivasyonu geri kazandı. Onunla yaptığım kişisel konuşmalarda bunu açıkça hissettim. Hâlâ çok şey yapabilir ve gerçekten çok aç."

Wurz, Lewis Hamilton'ın da Michael Schumacher'in rekorunu kıracağını düşünüyor.

"Sanırım 2020'de de kazanacak, ancak kolay olmayacak. Çünkü Max Verstappen hayatı onun için karmaşık hale getirecek. Max şu anda çok iyi bir performansa sahip. Red Bull Racing ile Honda ittifakının ne kadar hızlı olduğu göz önüne alındığında dünya şampiyonu olabilir. Bu harika olurdu! ”

"Ferrari'de neler olacağını söylemek için geleceği görmem gerekiyor! Ama umarım mücadelede olurlar ve coşkunun artmasına katkıda bulunurlar."

2019'la ilgili ise, "Sürprizler olmasını umuyordum ve öyle de oldu. Hepsinden önemlisi Formula 1 için çok önemli olan Honda'nın bu kadar hızlı olmasına çok şaşırdım."

"Sezon sonunda kimse kimin pole alacağını veya kimin yarışı kazanabileceğini bilmiyordu. Bu, oldukça iyiydi." dedi.