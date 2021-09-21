Wurz: "Verstappen ve Hamilton'ın üçüncü kez kaza yapma ihtimali yüksek"

Max Verstappen, Britanya Grand Prix'sinin ilk turunda Lewis Hamilton ile yaşadığı temasın ardından kaza yaparak yarışa veda etmişti. Monza'da ise Verstappen ve Hamilton arasında ikinci kez kez temas yaşandı ve bu kez her iki pilotun da yarış dışı kalmasıyla sona erdi.

Hakemler, olayda suçlu olan tarafın "ağırlıklı olarak" Verstappen olduğuna karar verdiler ve bunun üzerine genç pilota Rusya GP için üç sıra grid cezası verildi. Bu kazanın ardından Verstappen, şampiyonada Hamilton'ın beş puan önünde ilk sırada yer alıyor.

İkili arasındaki rekabet, sezon sonu yaklaştıkça daha da artıyor ve GPDA'nın başkanı Alexander Wurz, ikilinin bu yıl üçüncü kez temas yaşamasının çok muhtemel olduğunu belirtti.

Sky Sports'a konuşan Wurz, "Doğruyu söylemek gerekirse [üçüncü bir temas] çok olası. İkisi de kendi bölgelerini savunmak zorundalar. Bu bir spor. Boks, futbol, ​​hentbol ya da hangi spor olursa olsun, iki harika sporcu bir araya geldiğinde bu tür şeyler yaşanabiliyor. Umarım bu savaş adil şekilde kalır." dedi.

Eski F1 pilotuna göre önemli olan, iki şampiyonluk adayının birbirlerine karşı duydukları karşılıklı saygı.

"Pist dışında ikisiyle de konuşuyorum ve onlar da birbirleriyle konuşuyorlar. Birbirlerine çok saygı duyuyorlar, bunu görmek çok güzel. Fakat diğer yandan, pistte 'Biz mücadele etmek ve Formula 1 dünya şampiyonluğunu kazanmak için buradayız' diye düşünüyorlar."

"Bu, spor dünyasında kazanabileceğiniz en prestijli şampiyonluklardan biri. Yani savaşmak zorundalar ve bu, oyunun bir parçası. Umarım sadece birbirlerine değil, kendi takımlarına ve ortaya çıkan sonuçlara da saygı duyarlar. Çünkü birinci olmak istiyorsanız, önce bitirmelisiniz, bu yüzden çok fazla kaza olmasını göze alamazlar."

Monza'daki olaya bakıldığında Wurz, Verstappen ve Hamilton'ın kasıtlı olarak birbirlerine vurmadıklarını belirtti.

"Pistteyken sürücülerin farklı kararlar alabileceğini akılda tutmak gerekiyor. Onlar birer insan ve ikisi de kötü pit stoplar ve yarışın gidişatı yüzünden kızgındı. Ayrıca tek bir şansınız olduğunu da biliyorsunuz. Belki de Monza'da tüm faktörler bir araya geldi, ikisi de baskıya dayanamadı ve olanlar oldu."