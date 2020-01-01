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Formula 1 / Son dakika

Wurz: "Verstappen artık çok olgun bir pilot"

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Wurz: "Verstappen artık çok olgun bir pilot"
Ekleyen:
, Writer
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
1 Oca 2020 09:36

Alexander Wurz, Max Verstappen'in artık daha olgun bir pilot olduğunu ve şampiyon olabileceğini düşünüyor.

Max Verstappen, kariyerinin başlangıcında çok fazla hata yapıyordu ve sık sık eleştiriler alıyordu. Ancak geçen yıldan bu yana çok önemli bir ilerleme kaydetmeyi başardı.

GPDA Başkanı Alex Wurz, genç pilotun artık daha olgun bir pilot halin geldiğini düşünüyor.

"Sahip olduğu sınıfı ilk günde zaten gördük, ama geçen yıl olgunlaşmaya başladığını gösterdi. Red Bull ve Max'in yükselen bir çizgiye sahip olduğunu görebilirsiniz."

"Örneğin Avusturya'da TV izleyicileri onu yılın sürücüsü olarak seçtiler ve bunun sebepsiz olduğunu söylemek mümkün değil. Bu yıl onun yılı olabilir mi? Evet, neden olmasın?"

"Artık daha az agresif. Sonuçta altı veya sekiz yarışın ardından şampiyonluk şansının kaybolduğunu görürseniz, başka bir moda geçersiniz."

"Yaptığı hataların bazıları öğrenme sürecinin bir parçasıydı, diğerleri de onun hatası değildi."

"Ama eğer şampiyonluk için yarışmak istiyorsa, 21 yarışın tamamında puan alması gerekiyor ve bunu bilecek kadar akıllı olduğuna eminim."

"Honda ve Red Bull tarafında da işler iyi gidiyor, her şey giderek bir araya geliyor. Bu spor için iyi."

"Heyecanlı bir yıl bizi bekliyor. Formula 1'in Lewis gibi büyük bir şampiyona sahip olması harika. Ama Max'e sahip olması ve Charles gibi genç bir pilotun da mücadelede olması harika."

"Max ve genç neslin zaten çok olgun olduklarını biliyoruz, ama elbette henüz çok gençler. En iyi takımların araçları birbirine biraz daha yaklaşabilirse, bundan en çok taraftarlar faydalanır."

"Gelecek sezon için gerçekten sabırsızlanıyorum."

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Seri Formula 1
Editör Ronald Vording

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