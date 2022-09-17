Wurz, sürücü akademisi sözleşmelerinin kaydettirilmesini istiyor

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Son günlerde oğlu Charlie'nin F4 kariyerine odaklanan Wurz, padokta görmeye alışkın olduğumuz isimlerden birisi, bunun yanı sıra görevi sebebiyle pilotlarla da yakın ilişkilere sahip.

Autosport tarafından Oscar Piastri meselesi hakkındaki görüşleri sorulan eski pilot, soruna farklı bir açıdan bakıyor: F1 pilotlarının ve yedek pilotlarının sözleşmelerinin CRB (sözleşme tanıma kurulu) tarafından kaydedildiğini belirten Wurz, sürücü akademisi sözleşmelerinin ise kaydedilmediğini, bunun da herhangi bir anlaşmazlıkta her iki tarafın durumunu zayıflattığına dikkat çekiyor.

Wurz, "Takımların akademilere yönelmesinin nedeni, yetenekleri erkenden güvence altına alabilmek."

"Önümüzde [Piastri gibi] bir örnek var; eğer duruma ahlaki açıdan bakacak olursak, bir takımın sizi yetiştirdiğini düşünürsünüz, bu yüzden kalmanız gerekir. Aynı şekilde, sizi yetiştiren takım daha sonra size sözleşme sunmazsa, bence gidebilmelisiniz."

"Dolayısıyla CRB'ye sadece F1 pilotlarının ve yedek pilotların sürücü sözleşmeleri kaydedilmemeli."

"F1 takımları geleceklerini güvence altına almak amacıyla yetenek satın alıyorlarsa, birkaç yetenek konusunda çatışmaya girmeyeceğimizden emin olmak için bu sözleşmeleri de kaydetmeliler."

"Bazen takım patronlarının mantıksız davranışları sözleşmeler konusunda birtakım tutarsızlıkların oluşmasına sebep olabiliyor, bu da ebeveynlerin ve yatırımcıların titizlikle oluşturdukları kariyer planlamalarını raydan çıkarabiliyor. Genç pilot sözleşmelerinin CRB gibi bir mekanizma altında kontrol edilmesinin daha iyi olacağını düşünüyorum." dedi.

Oscar Piastri, Reserve Driver, Alpine F1 Team, is interviewed Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Genç pilotların rakipleri tarafından çalınmasına karşı takımların korunması gerektiğini düşünen Wurz, bu pilotların kariyerlerinin ilerlemesine izin verilmediği takdirde sözleşmelerden kaçabilmelerini istiyor.

Wurz, "Eğer ödeme yapan taraf, örneğin bir F1 takımı, bir pilotu bünyesine katıyorsa ancak sözleşmesi kaydedilmediyse, o tarafa genç pilotlarının F1 kariyeri üstünde hiçbir söz hakkı tanınmamalı."

"Şu anda kartingde olan X, Y veya Z'nin daha sonra F1 yeteneğiniz olmasını istiyorsunuz. Bu andan itibaren kayıt yaptırmanız gerekir."

"Takım bu şekilde pilota ilk hakkını verecek ve takımlar sözleşmede belirtildiği gibi belirli koşullar altında bu hakkı yerine getirmezlerse haklarını kaybedecekler. Böylece ikinci ya da üçüncü bir takım bu pilotlara yönelebilecek."

"Eğer bir sürücü akademiniz varsa ve üç ya da dört yıl boyunca pilotlarınıza bir sözleşme teklif edemiyorsanız, bu durum kendileri için acımasız olacak. Böyle bir durumda kalan pilotlara ayrılma hakkı verilmeli."

"Bence bir kontrol mekanizması olması gerekiyor, benim tercihim CRB olacaktır."

"Durumu ticaret yapıyormuş gibi ele almalısınız. İki tarafın da niyeti varsa ve üstünde anlaşılan konularda bir araya gelinebilirse, o zaman yönünüz belli olur.

"Eğer anlaşmada size düşen koşulları yerine getiremiyorsanız, bu kez iki tarafın adil bir şekilde yollarını ayırabilmeleri adına bir aracımız ve mekanizmamız olacak." dedi.