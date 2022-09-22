Wurz: "Pilotlar maaş sınırına karşı"

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2020 yılında Formula 1'e bütçe sınırı getirildi ve takımların yıl boyunca belli alanlara harcayabileceği para kısıtlandı.

Buna göre takımlar yılda 145 milyon dolar harcayabiliyorlar ve önümüzdeki yıl bu sayı 5 milyon dolar azalacak.

Sürücülerin maaşı, bütçe sınırına dahil değil ve görünüşe bakılırsa F1'in bir sonraki adımı maaşlara sınırlama getirmek olacak.

Şu anda Lewis Hamilton'ın yaklaşık 50 milyon dolar ücret aldığı, Max Verstappen'in de bu ücrete yaklaştığı tahmin ediliyor.

Grand Prix Sürücüler Birliği (GPDA) başkanı Alex Wurz'a göre sürücüler böyle bir sınır getirilmesini desteklemiyor.

Racingnews365'e konuşan Wurz, "Bu konuda GPDA temsilcilerinin görüşlerini çok net bir şekilde ifade ettiği bir toplantı yapıldı."

"Neden bizim aleyhimizde olan bir şeye destek verelim ki? Maaş sınırı getirilmesinin uzun vadede kime fayda getireceğini ve bir bütün olarak spor için sonuçlarının ne olacağını anlamak istediğimizi söyledik. Her şeyden önce bunun araştırılması gerekiyor."

"Bir sonraki sorumuz, limitlerin yönetmeliklerde yer alıp almayacağı ve FIA'nın ​​bunları kontrol edip etmeyeceği. Finansal açıdan böyle bir kontrol mümkün mü? Belki de takımların kendi aralarında anlaşma yapmasını sağlamak daha kolay olabilir."

"Şu anda durumun ne olduğunu bilmiyorum. Bu FIA'ya veya kendi aralarında anlaşmaya yapabilecek olan takımlara bağlı." dedi.