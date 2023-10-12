Wurz: “Grosjean'ın kazası, sürücüler için sürüş şartlarını zorlaştırdı”

Grand Prix Sürücüleri Birliği Başkanı ve eski F1 pilotu Alex Wurz, Romain Grosjean’ın 2020’deki korkutucu Bahreyn GP’si kazasından sonra spora getirilen güvenlik önlemlerinin pilotlar için daha zorlu sürüş koşulları oluşturduğunu söyledi.

Katar Grand Prix’si, Lusail Uluslararası Pisti’nde gerçekleşmiş ve bir çok pilot yoğun sıcaklık ve nemden etkilenmişti. Bu yaşanan durum, aşırı iklim şartlarıyla ilgili bir tartışma başlattı.

Logan Sargeant aşırı su kaybından sorun yaşayarak yarışı bırakmak zorunda kalırken, Alpine’den Esteban Ocon yarış içerisinde kaskına kustu.

Lance Stroll ve George Russell yarış esnasında bayılmak üzere olduklarını açıklamışlardı. Stroll ve Alex Albon'ın da yarış sonrası kapalı parkta araçtan çıkarken zorlandıkları görüldü.

Yarışta hava sıcaklığı 32 dereceydi. F1 tarihinde yarış yapılan en yüksek hava sıcaklığı değildi. Ancak güç ünitesi, batarya, radyatörler ve hidrolik sistem hatları kokpitin etrafında yer alması sürüş sıcaklığının daha yüksek hissedilmesine yol açtı.

BBC Sport'a konuşan Wurz, “Yani 'Al sana spor salonu üyeliği' demek kolay.”

“Herkes tarafından anlaşılması gereken şey bu konuyla alakalı birden fazla faktör olduğu.”

Lance Stroll, Aston Martin F1 Team Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

“İlk düşüncelerim, pilotlar için sıcaklığın sınırlayıcı bir faktör olduğunu diğer serilerde de görüyoruz. Örneğin koltuk soğutma bu konuda iyi çalışıyor ve üretilmesi de kolay. Bu her takımın ilgilenmesi gereken bir konu.”

“Kurallara baktığımızda otomobilin birçok parçası için testler ve limitler belirlenmiş durumda. Pilotları performansı etkileyen faktörlerden biri olarak kabul edildiği düşünüldüğünde, belki de maruz kaldıkları sıcaklıkların sınırlanması düşünülmelidir.” dedi.

Grosjean üç yıl önce Bahreyn’de korkunç bir kazaya karışmıştı. Haas’ı bariyerlere çarpıp ikiye bölünmüş ve araç alevler içinde kalmıştı.

Bu kaza sonrası alınan önlemlerden birisi, pilotlar tarafından giyilen yanmaz kıyafetlerin iyileştirilmesiydi. Bu giysiler yangına karşı daha fazla koruma sağlarken nefes alabilirliği azaltıyor.

“Sizi araç içerisinde pişiriyorlar. Bir aracı test ederken yeni yanmaz kıyafetleri giydim. Ne kadar sıcakladığıma çok şaşırdım.”

“Elbette bu yanmaz kıyafetlerin kullanılmasının bir sebebi var. Düşük seviyeli yanmaz kıyafetleri önermiyorum. Ancak yeni yanmaz kıyafetler geçtiğimiz hafta sonu olanlar için de bir etken.”