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Formula 1 / Son dakika

Wurz: "Ferrari, pilotlarda 'tükenmişliğe' sebep oluyor"

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Wurz: "Ferrari, pilotlarda 'tükenmişliğe' sebep oluyor"
Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
22 May 2020 16:32

Alexander Wurz, Sebastian Vettel'in ayrılık kararı sonrası Ferrari'de yarışan pilotlarda tükenmişlik yaşanmasına dikkat çekti.

Michael Schumacher'in 2004 yılındaki şampiyonluğundan sonra sadece 2007'de Kimi Raikkonen Ferrari ile şampiyon olabildi.

2010 ve 2012'de Fernando Alonso şampiyonluğa çok yaklaşsa da başarıya ulaşamadı ve 2014'ün sonunda takımdan ayrıldı.

Şimdi de Vettel, 2020'nin ardından takımdan ayrılacak ve şimdiye kadarki beş yılda şampiyonluk kazanamadığı gibi, şampiyonluk savaşını son yarışa dahi taşıyamadı.

Konu hakkında konuşan GPDA başkanı ve Vettel'in yakın arkadaşı Alex Wurz, "Sebastian benim arkadaşım, ancak bu kararın geldiğini göremedim. O, kartlarını her zaman göğsüne çok yakın tutuyor."

"Ferrari'nin tarihine bakarsanız, ilk aylarda ve yıllarda tüm bu radyo mesajları ve ortaya çıkan tüm güzel duygularla çok fazla sevgi vardır. Ferrari'yi bu kadar güzel yapan da budur. 

"Ancak bir noktada, tüm sistem bir tükenmişliğe neden oluyor gibi görünüyor. Bu Fernando'ya bile  oldu. Belki de sevgi artık yoktu ve zaten öyle gibiydi... Ama Sebastian henüz benimle bununla ilgili konuşmadı."

"Ferrari'de yarış tutkusundan daha fazlası var. Size gerçekten ulusal bir baskı var ve sürücüler bununla baş etmek zorunda kalıyor. Ferrari sürücülerinden çok fazla şey talep ediyor. Eğer onları ileri götürürseniz sizi gerçekten seviyorlar. Ancak başarı gelmezse aniden her şey geri tepmeye başlıyor ve tarihleri, yaptıkları işler ve kaliteleri konusunda koruyucu olmaya başlıyorlar."

"Her zaman bir çeşit sürtüşme var ve bu, sadece sürücülerle değil aynı zamanda takım patronları için de geçerli. Yıllardır takım patronu değiştiriyorlar."

"Schumacher, Ross Braw ve Jean Todt'lu döneme bakarsak, bu grup geldi ve çok güçlüydüler. Başardılar ve İtalyan baskısı ya da adını her ne koyarsanız koyun, onu bir kenara bıraktılar. Ne zaman ki gittiler, Ferrari kendi beklentilerini karşılayamaz hale geldi." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Alexander Wurz , Sebastian Vettel Şimdi al
Editör Bjorn Smit

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