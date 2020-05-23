Wurz: "F1 pilotları hayalet yarış planını destekliyor"

Wurz, COVID-19'un yayılması riskini azaltmak için alınan önlemleri, 1994 Imola hafta sonunda yaşanan trajedilerden sonra alınan güvenlik önlemleriyle kıyasladı.

Eski Formula 1 pilotu, F1 ve FIA patronlarının düzenlemiş olduğu uzaktan toplantıya pilotları temsilen katıldı ve yapılan sunumda her bir detayın ele alındığını görmenin güzel olduğunu söyledi.

Sky Vodcast'e konuşan Wurz, "Bu bir müzakere değildi. Mümkün olan en kısa ve en güvenli şekilde dönebilmek için sporda yer alan herkesin beyin gücünü kullanabileceğimiz bir tartışma ve değerlendirme toplantısıydı."

"Motor sporları, özellikle Imola'daki Senna/Ratzenberger kazalarından bu yana her zaman sınırda sürüş yapılıyor olmasına rağmen inanılmaz güvenli bir yer haline geldi."

"Mekanikerlerden takım patronlarına ve yetkililere, motor sporlarında yer alan herkes çok sıkı güvenlik protokollerine çok alışkınlar."

"Son 20-30 senedir bu harika işleyen bir şey. Güvenlik fikirlerini Sir Jackie Stewart başlattı ve spor, performanstan ödün vermeden çok güvenli bir yer haline geldi."

"Aslında FIA, F1 ve bu olayda pilotlar ve diğer ilgili herkesin sistematik bir şekilde tüm sürecin parçası olması güzel oldu. Herkes, organizasyona katılacak olan herkesin ve o toplumun güvende olabilmesi için bildiği her şeyi söylüyor ve elinden geleni yapıyor."

Wurz, F1'in sadece yerel sağlık sisteminin yarış düzenlenmesinden etkilenmeyeceği ülkelere gideceğini açıkladı.

Wurz, "Krizin yoğun olduğu ya da sağlık sisteminde yeterli kapasiteye sahip olmayan ülkelere gitmeyeceğiz. Bu konu % 100 net. Jean Todt ve Chase Carey bu konuda çok açık konuştular."

"Avusturya, oralı olduğum için biliyorum tam kapasiteye sahip. Biz çok az vaka olduğu ve etkilenenlerin sayısı çok az olduğu için şanslı bir ülkeydik. Red Bull Ring çevresindeki tıbbi müdahale, tıbbi alan ve acil yardım ünitelerinde bir sorun yok."

"Bunun dışında hem bu endüstri hem de yarışın gerçekleştirildiği ülke arasında virüs transferi olmamalı. Pist içerisinde riski minimum seviyede tutmak için sosyal mesafe kuralını uyguladığımızdan emin olmalıyız." dedi.

Wurz son olarak pilotların seyirci önünde yarış yapmayı tercih ettiklerini ancak sporun iyiliği için bu istekten ödün verdiklerini söyledi.

Wurz, "Şunu açıkça söylemeliyim ki; motor sporlarındaki hiç kimse, hiçbir pilot ve şahsen ben kesinlikle hayalet yarışları desteklemeyiz. Çünkü biz paylaştığımız duygularla yaşıyoruz."

"Futbol maçında ya da atletizmde stadyumlar var. Bizim yarış pistimiz ve harika etkinlikleri paylaşan 100.000 seyircimiz var. Bu duygular açısından büyük fark yaratıyor."

"Ancak konuştuğum tüm pilotlar içerisinde - onlarla sürekli konuşurum - kimse bu tür yarışları istemediğini ya da bu tür yarışların yanlış olacağını söylemedi."

"Şu an için doğru olan şey bu çünkü bu spor için bunu yapmak zorundayız. F1, küresel bir organizasyon ve dünyadaki tüm devletler gibi, biz de bu endüstriyi, ekonomiyi canlandırmaya çalışıyoruz çünkü insanların aileleri ve kredi borçları var. F1 için de durum aynısı."

"Hayalet yarışlar, seyircilerin olduğu yarışlara göre daha erken bir şekilde piste dönmemizi sağlayacak. Bu yüzden hayalet yarışlar için sabırsızlanıyoruz ve tüm pilotlar bunu tam manasıyla kabul ediyorlar." dedi.