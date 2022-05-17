Wurz: "Aksesuar yasağı doğru bir karar ancak mesaj daha farklı iletilebilirdi"

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Lewis Hamilton ve FIA, yönetimin kuralları daha sıkı uygulamaya karar vermesiyle fikir ayrılığına girdiler. Kurallara göre araçtayken vücut piercingi ve metal zincir kullanımı yasak fakat Hamilton buna uymak niyetinde olmadığını açıkça belirtti.

İngiliz pilota, kolayca çıkaramayacağı aksesuarları çıkarttırması için iki yarışlık muafiyet tanındı. Bu muafiyeti kapsayan son yarış Barselona olacak ve sonrasında ne olacağı henüz bilinmiyor.

Eski yarışçı ve mevcut Grand Prix Sürücüleri Birliği başkanı Wurz, aksesuar yasağı kuralına uyulmasının doğru bir karar olduğunu ancak kendisinin, bu mesajı daha farklı bir üslupla ileteceğini söyledi.

Wurz, "Bu haklı sebeplerle getirilen bir kural."

“Mesajın nasıl iletileceği konusunda muhtemelen biraz farklı bir yaklaşım sergilenmesini isterdim."

"Bunun sözlü tacizin olduğu futbola dönmesini istemiyorum. Birlikte çalışmalısınız." dedi.

Wurz, FIA'yı destekleme nedenini, 1988'de Danimarkalı yarışçı Kris Nissen'in Japonya'da alevli bir kazaya karıştığı bir olayı hatırlatarak açıkladı.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Wurz, "Vücudunu gösterdi ve 'bak' dedi."

"Onun için yangından sonra en acı verici olan şey, normal pantolonundaki elastiğin cildine erimesi oldu. Yıllarca ızdırap ve acı içinde olduğunu söyledi ve bu bana ders oldu."

"O noktada, sadece pantolonumu çıkartıp ateşe dayanıklı iç çamaşırı giymediğim için bu sonuçlarını yaşamak istemiyorum dedim. Aynı şey aksesuar için de geçerli." dedi.

Miami Grand Prix'sinde öne sürülen bir başka güvenlik endişesi de 14. virajda Tecpro bariyerinin olmamasıydı.

Wurz, G kuvvetini azaltmak için tasarlanan duvarların sadece sürücüleri korumakla kalmayıp, aynı zamanda takımların tamir masraflarından da tasarruf etmelerini sağlayacağını söyledi.

"Bir yaralanma olmadı, bu yüzden bariyerin gerekli olmadığını söyleyebilirsiniz ama eğer olsaydı, durumu çözerdiniz."

"Dünyadaki hiçbir araştırma bana onu (oraya) koymanın bir dezavantajı olacağını söyleyemez.”