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Formula 1 / Son dakika

Wolff'un sözlerine gülen Marko: "Mercedes ne zaman genç sürücüsüyle yarışmış?"

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Wolff'un sözlerine gülen Marko: "Mercedes ne zaman genç sürücüsüyle yarışmış?"
Ekleyen:
, Editör
19 May 2020 07:33

Helmut Marko, Mercedes patronu Toto Wolff'un genç sürücülerine odaklanabilecekleri yönündeki açıklamalarına güldü.

Mercedes, Formula 1'deki en iyi genç sürücü programlarından bir tanesine sahip ve şimdiye kadar yetiştirdiği üç sürücünün tamamı F1'e yükseldi.

Ancak Mercedes, Pascal Wehrlein'a takımda yarışma şansı vermedi ve Alman pilot iki yıllık sürecin ardından spordan ayrıldı.

Esteban Ocon yine farklı bir takımla F1'de yarışmaya başladı ve 2.5 yıllık sürecin ardından koltuksuz kaldı. Mercedes kendisine koltuk şansı vermeyince o da Renault'ya geçti.

Şimdi George Russell, Williams'la ikinci yılını geçiriyor ancak bu yıl da Mercedes'e geçemezse programdan çıkıp başka bir takıma gitmek isteyebilir. Çünkü İngiliz ekip geçen yıl çok geride kalmıştı ve Russell bu durumdan rahatsız olduğunu söyledi.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, geçtiğimiz günlerde, "Bizim için temel soru George Russell ile ne yapacağımız. Bu bir seçenek. Sonrasında bir Sebastian Vettel seçeneği var. Ama bu, gündemimizde ilk sırada değil, çünkü kendi sürücü kadromuza odaklanmalıyız." demişti.

Bu açıklama Red Bull'un danışmanı Helmut Marko'yu güldürdü.

Wolff, "Toto'nun kendi genç sürücülerine de baktığını söylemesi çok komik! Çünkü şimdiye kadar hiçbir genç sürücüyü kokpite geçirmediler."

"Tabii ki gelecekte bu değişebilir ama şimdilik böyle bir şey gerçekleşmedi." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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