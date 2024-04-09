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Formula 1 Japonya GP

Wolff'un serveti 2 milyar dolara yaklaştı

Mercedes takım patronu Toto Wolff, dünyanın en zengin iş adamlarından birisi oldu.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Toto Wolff, Mercedes-AMG

Sam Bloxham / Motorsport Images

Ekonomi dergisi Forbes, 2024 yılında serveti bir milyar ABD dolarını aşan iş adamlarının listesini yayınladı.

Listede Mercedes takım patronu Toto Wolff da dahil olmak üzere Formula 1'in birçok temsilcisi yer alıyor.

Yöneticiliğinin yanı sıra Formula 1 takımının %33'üne de sahip olan Wolff'un serveti son on iki ayda 600 milyon dolar artarak 1,6 milyar dolara ulaştı.

Listede Formula 1 ile bir şekilde bağlantılı olan diğer işadamları arasında Red Bull'un eş sahibi Mark Mateschitz (38.9 milyar dolar) ve Ferrari'nin eş sahibi Piero Ferrari (8.6 milyar dolar) yer alıyor.

Aston Martin'in büyük hissedarı Lawrence Stroll 3,9 milyar dolarlık bir servete sahipken, Ferrari'nin başkanı John Elkann 2,6 milyar dolarlık bir kişisel servete sahip.

Uzun yıllar Formula 1'in başında yer alan eski F1 CEO'su Bernie Ecclestone ise 2.4 milyar dolarlık servetiyle en zengin iş adamları arasında yer almaya devam ediyor.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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Kemal Şengül
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