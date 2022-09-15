Mercedes'in nihai hedefi takımlar şampiyonasında ikincilik

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Sezonun bitişine altı yarış kala Takımlar Şampiyonası'ndaki ikincilik savaşı bir hayli kızışmış vaziyette. Son yarışlarda tökezleyen ve peş peşe puan kayıpları yaşayan Ferrari'deki krizden faydalanan istikrarlı Mercedes, topladığı güçlü sonuçlar sayesinde farkı 35 puana kadar indirmeyi başardı.

Monza'da güçlü bir performans ortaya koyan ve George Russell ile podyum görmesinin yanı sıra Lewis Hamilton ile 15 sıra yükselmeyi başaran takımda Toto Wolff farkın kapanacağından umutlu.

Sky F1'e konuşan Wolff, "Şu an tüm amacımız bu [takımlar şampiyonasında ikincilik]. Sadece her hafta sonu elimizden gelenin en iyisini ortaya koymamız ve ikinci olup olamayacağımızı görmemiz gerek."

"İkincilik şampiyonluğu kaybederek aldığımız darbeyi biraz hafifletebilir ama liderin 30 saniye gerisinde kalmamız daha büyük bir darbe. Arayı kapatmak için ihtiyacımız olan fark bu."

"Eğer sezonu ikinci bitirirsek bu takım için iyi bir motivasyon olur -ama benim gözüm gelecek yılda."

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Kevin Magnussen, Haas VF-22 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

F1 an itibariyle üç haftalık bir arada, sonrasında ise uzun süre sonra Asya'ya gidecek ve Singapur caddelerindeki gece resitalini izleyeceğiz.

Macaristan'a benzetilebilecek Singapur'un viraj karakteristikleri dikkate alındığında Mercedes'e uyması bekleniyor -Wolff de bundan umutlu.

Wolff, "[Singapur'da] buraya göre (Monza) daha rekabetçi olacağız, buna şüphe yok."

"Kağıt üzerinde Singapur'un aracımıza uygun olduğunu düşünüyorum ama Monako ve Azerbaycan'daki sokak pistlerine baktığımızda aracımızın tümseklerde pek başarılı olmadığını görüyoruz."

"Bu yüzden mücadelenin nasıl sonuçlanacağından pek emin değiliz. Ancak zorlamaya ve aracı geliştirmeye devam etmeliyiz ve şu anda gitmemiz gereken net bir yönümüz olduğu için memnunum." dedi.