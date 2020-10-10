"Wolff'un Mercedes'ten ayrılığı, kötü sonuçları tetikleyebilir"

2016 Formula 1 Dünya Şampiyonu, Cuma günü Sky F1'de katıldığı programda Mercedes'i ve Lewis Hamilton'ın neden şimdiye kadar anlaşma yenilemediğini değerlendirdi.

Wolff, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Mercedes'teki uzun vadeli geleceğini görüşmeye devam ettiklerini söylemiş ve gelecek seneden itibaren takım patronu olmayabileceğini işaret etmişti. Ancak kendi kararının Hamilton'ın takımdaki geleceğini etkilemeyeceğini söylemişti.

Rosberg, Wolff'un takımdan ayrılması halinde Brackley kökenli ekipte başka değişikliklerin de olacağını, bu yüzden bu kararın Hamilton'ın kararını da etkileyebileceğini söyledi.

Rosberg, "Wolff'un kararının önemli olduğunu düşünüyorum çünkü Lewis, takımın başarısında Toto'nun önemli bir paya sahip olduğunu düşünüyor ve bu doğru. Toto'nun kesinlikle önemli bir payı var."

"Ve Toto ayrılırsa, yeni liderle takımda istikrar olacağının garantisi yok."

"Toto giderse, bunun sarmal etkisi olabilir. Onun yerine gelecek lider, 'Artık bir dönemin sonu. Toto gitti. Onunla çalışmayı seviyordum ancak artık yeni bir şey deneyeceğiz' diyebilir."

"Bunun sonucunda takım için gerçekten kötü olaylar gerçekleşebilir." dedi.

Aston Martin, Vettel için büyük bir fırsat olacak

Rosberg ayrıca, son senelerde Ferrari'de sorunlar yaşayan ve gelecek sene Aston Martin'de yarışacak Sebastian Vettel'in gelecek seneden itibaren büyük bir fırsata sahip olabileceğini düşünüyor.

Rosberg, "Öncelikle bu araçlar geçmişte gördüklerimizden daha gerginler. Araçların arkası bazen kayıyor, bunu hissedemiyorsunuz. Bu, pilotların güvenini kaybetmesine neden oluyor. Sebastian her zaman arka tarafı stabil araçlara ihtiyaç duydu. Aracın arka tarafında kendisine güvenmesi gerekiyor."

"Büyük bir negatif sarmala girdi. Bazı şeyler küçük bir şekilde başlar. Almanya'da liderken büyük bir hata yaptı. Ardından orada burada küçük hataları oldu ve sonunda büyük bir çığ oluştu."

"Her şey sarmal bir şekilde kötüye sardı. Zihinsel açıdan ne kadar negatif olursanız, kendinizden daha çok şüphe duyarsınız. Bunun üstüne daha çok hata yaparsınız. Kötüden hep daha kötüye gidersiniz."

"Bunun dışında takım Leclerc'i yeni tanrısı olarak gördü. Artık Vettel onlar için bir tanrı değildi. Bu da çöküşe neden oldu. Büyük bir şoktu. Ferrari için, tüm ülke için bir numaraydı, ardından bir anda genç Leclerc 5 senelik anlaşma imzaladı. Bu zihinsel açıdan büyük bir olaydı."

"Aston Martin onun için büyük bir fırsat, devasa bir fırsat olacak. O takımda yeniden tanrı olacak. Araç hızlı, orada gerçekten başarılı zamanlar geçirebilir, pozitif sarmalı yakalayabilir. Bu sayede eskisi gibi iyi olabilir ve o hataları geride bırakabilir."

"Bu açıdan onun için büyük bir fırsat ve böyle bir fırsat yakaladığı için onun adına gerçekten mutluyum." dedi.