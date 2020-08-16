Wolff'un gelecek kararı, Hamilton'ın geleceğini etkilemeyecek

Wolff, Barcelona'da yaptığı açıklamada Daimler AG Başkanı Ola Kallenius ile görüşmelerin devam ettiğini ve organizasyon içerisinde görev değişikliği olabileceğini kabul etti.

Hamilton henüz 2020 sonrası için Mercedes'te kalmak için anlaşma yenilemedi ancak Wolff ile olan yakın ilişkisinin bu kararını etkilemeyeceğini söyledi.

Hamilton, "Hatırlamanız gereken şey, bir takımda çok fazla sayıda insan yer alır. Bu takım içerisinde neredeyse 2000 kişi var. Her şey tek bir kişiye, tek bir bireye bağlı değil. Bu açıdan onun geleceği, benim kalıp kalmayacağımı belirlemeyecek."

"Ben bu büyüyen takımın bir parçası oldum ve o büyürken ben de büyüdüm. Takımın gücü sürekli arttı ve dediğim gibi, her şey bir kişiye bağlı değil." dedi.

Hamilton, Wolff'un farklı seçenekleri değerlendirme konusunda haklı olduğunu söyledi. Hamilton, "Herkes kendisi için en iyi şeyi yapmalı. Herkes günün sonunda kariyeri ve mutluluğu için en iyi şeyi yapmalı."

"Bu onun için akıllıca olur. Herkes oturup, zamanını değerlendirip, ilerlemek için ne yapmak istediğini değerlendirmeli. Kendisine, ailesine ve gelecek hayallerine uyup uymadığına bakmalı. Bu dönemde onunla çok şey yaptık."

"Umarım kalır çünkü onunla çalışmak, onunla pazarlık yapmak, onunla iniş çıkışlar yaşamak eğlenceli. Bu yüzden ona gerçekten minnettarım ve ne karar verirse versin onu destekleyeceğim." dedi.

Kariyer gelişimi büyük ölçüde Wolff'a bağlı olan Valtteri Bottas da benzer şekilde duygularını ifade etti.

Bottas, "Toto, takımın gerçekten önemli bir parçası oldu ve takımın bugünkü konumuna gelmesinde önemli paya sahip."

"Ancak Lewis'in dediği gibi, takım bir kişiye bağlı değil. Biz büyük bir takımız. Takım içerisinde birçok önemli personel var. Herkes birlikte çalışabilmek zorunda. Bu yüzden o neye karar verirse versin, umarım gerçekten yapmak istediği şeye karar verir ve onu mutlu eder."

"Hepsi bu. Hayat böyle. İnsan sadece mutlu olduğu şeyi yapmalı, hayallerinin peşinden koşmalı. Ancak tabii ki onun gittiğini görmek üzücü olur. Dürüst olmam gerekirse arka planda neler olduğunu bilmiyorum."

"Ben sadece sürüşüme odaklanıyorum ve Toto burada olmasa dahi takımla anlaşırdım çünkü Lewis'in dediği gibi takım bir kişiden ibaret değil." dedi.