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Wolff'un 'çaylak pilot itirafı' akıllara Andretti sorusunu getirdi

Mercedes takım patronu Toto Wolff'un Abu Dabi'deki 1. antrenmanda piste çıkan birkaç çaylak pilotun F1 gridinde yer almayı hak ettiğini itiraf etmesinin ardından Martin Brundle alaycı bir şekilde Wolff'a Andretti'nin spora katılmasını destekleyip desteklemediğini sordu.

Editör Burak Yasul
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Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, is interviewed

Kurallar, her takımın sezon boyunca iki kez 1. antrenman seansında, en fazla iki Grand Prix deneyimi olan bir çaylak pilotla yarışmasını gerektiriyor.

Abu Dabi'deki 1. antrenman seansı, 20 pilotun yer aldığı gridde 10 çaylak pilotla, bu zorunluluğu yerine getiren takımlar için yoğun geçen bir seans oldu.

Bu çaylaklardan biri de Mercedes'in genç pilotu Frederik Vesti'ydi. Ancak 2024 F1 gridinin değişmemesi, çaylakların F1'e adım atmak için mücadele ettiği bir başka zorluk anlamına geliyor.

Sauber'in genç pilotu Theo Pourchaire'in F1 2024'te yer bulamamasıyla birlikte, Formula 2 Şampiyonunun bir sonraki sezon için F1 koltuğu bulamadığı üst üste üçüncü yıl oldu.

Wolff, F1'de şu anda bir tıkanıklık olduğunu ve yetenekli olmalarına rağmen bu hak eden çaylakların F1'e girmekte zorlandıklarını itiraf etti.

Sky F1'e verdiği demeçte Wolff, "Abu Dabi'de 1. antrenmanda piste çıkan bazı isimlere baktığınızda, Formula 1 aracında olmayı hak eden birkaç isim olduğunu görüyorsunuz."

"Ve şu anda bu konuda biraz tıkanıklık var." dedi.

Bunu potansiyel olarak çözmenin bir yolu F1 gridine iki koltuk daha eklemek olabilir ki Andretti-Cadillac mevcut takımların sert muhalefetine rağmen bunu gerçekleştirmeye çalışıyor.

Wolff, Andretti'ye karşı en çok ses çıkaran isimlerdendi. Çünkü takımlar para ödülü dağıtımına başka bir oyuncunun girmesinden korkuyor, bu yüzden Brundle Wolff'a alaycı bir şekilde Andretti-Cadillac'ın F1 gridinde olmasının bu çaylak tıkanıklığını gidermeye yardımcı olabileceğini belirtti.

Frederik Vesti, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Frederik Vesti, Mercedes F1 W14

Brundle, "O halde Andretti'nin gridde yer almasını ve bu genç pilot için iki koltuk daha olmasını istiyor olmalısınız?" dedi.

Wolff yanıt olarak ve şakayla karışık bir şekilde Andretti'nin Mercedes'in genç pilotlarını çalıştırabileceğini kabul etti.

Wolff, "Evet, bu harika olurdu. O zaman genç pilotları oraya koyabiliriz." dedi.

Ancak Wolff, Mercedes'in F1 2024 gridinde Vesti için potansiyel olarak ortaya çıkabilecek bir boşluk için neden çok zorlamadığını açıkladı.

Williams, Logan Sargeant'ı gelecek sezon için takımda tutarak bu konudaki spekülasyonlara son verdi. Ancak Mercedes güç ünitesi kullanan ve eski strateji şefi James Vowles tarafından yönetilen takımda, Vesti'ye bir koltuk verilmesi için iletişim kurulması muhtemeldi.

Ancak eski bir Williams hissedarı olan Wolff, kendisinin ve takımın merhum kurucusu Sir Frank Williams'ın takımın bu tür etkilerden bağımsız olması gerektiğine dair inancına sadık kaldığı için bu yolu izlemediğini söyledi.

Wolff, "12, 13 yıl önce Williams'tayken, Frank'le birlikte her zaman istediğimiz şey bir ağabeyin müdahalesine maruz kalmadan pilotlar konusunda kendi kararlarımızı almak olmuştu."

"İşte bu yüzden buna her zaman saygı duydum. Hiçbir zaman bize başka bir pilot koymamızı sağlayan ya da buna izin veren bir motor sözleşmemiz olmadı, dolayısıyla kendisi için neyin iyi olduğuna karar vermek James'in yetkisinde." dedi.

Sargeant'ın Williams ile bir sezon daha geçireceğinin açıklanması 2024'te gridde değişiklik olmayacağı anlamına geliyor. 

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