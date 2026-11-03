Formula 1 Meksika GP

Wolff'ten Russell'a destek: "Medya görevlerini yerine getirmemesi anlaşılabilir bir durum"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, hayal kırıklığıyla sonuçlanan Meksika Grand Prix'sinin ardından medya görevlerine katılmayan George Russell'a destek verdi.

Lydia Mee Zeynep Taş

Yayın tarihi: 3 Kas 2026 10:45

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

George Russell, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Motorsport Silver Streak



For Mercedes fans. All the latest from the Silver Arrows, with F1 news, driver updates, car development and race analysis from Brackley and Brixworth.

George Russell, sıralama turlarında Ferrari pilotu Lewis Hamilton'ın yalnızca 0.009 saniye gerisinde kalarak yarışa ikinci sıradan başladı ancak startın hemen ardından pozisyon kaybetti. Russell, ilk turda Red Bull sürücüsü Isack Hadjar ile yaşadığı temas nedeniyle ayrıca 10 saniye zaman cezası aldı.

Yarışı altıncı sırada tamamlayan Russell'ın aksine Max Verstappen zafere ulaşırken, podyumun diğer basamaklarını Hamilton ve Russell'ın takım arkadaşı Kimi Antonelli doldurdu. Üçüncülük, İtalyan sürücünün 2026 dünya şampiyonluğunu ilan etmesi için yeterli oldu.

Russell, takım arkadaşını tebrik etmesine rağmen yarış sonrası medya görevlerine katılmadı. Bu durum Mercedes'in 5.000 euro para cezası almasına yol açtı.

Russell'ın medya görevlerine katılmama kararının kendisine mi yoksa takıma mı ait olduğu sorulan Wolff, basın mensuplarına şunları söyledi: "Yarıştan sonra George'u FIA tartısında gördüm ve açıkçası yaşananlar nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı içindeydi. Kimi'nin yanına giderek onu tebrik etmesi, sportmenlik açısından harika bir davranıştı."

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"George'u çok uzun zamandır tanıyorum ve bir sporcu için bunun ne anlama geldiğini biliyorum. Zor bir dönemden geçiyor ancak aynı zamanda bu genç sürücünün takıma katılmasında da sorumluluğu vardı."

"Onu gördüğümde, bir yarış sürücüsü için bunun ne kadar felaket bir an olduğunu düşündüm. Belki de bugünkü yarış, sezonunun küçük bir özeti gibiydi. Bu, onun kazanabileceği bir yarıştı."

"Şu anda tamamen onun yanındayım. Başa çıkmanın çok zor olduğu durumların içinde ben de bulundum. Medya görevlerini yerine getirmemesi veya pistten ayrılması kesinlikle anlaşılabilir bir durum. Orada kalması beni aslında şaşırtırdı. Bu, son derece onurlu bir davranış."

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Mercedes, Brezilya'da hangi koşullarda 2026 Takımlar Şampiyonluğu'nu kazanabilir?

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Lydia Mee





Bono: "2025'te Avrupa yarışlarının ardından Antonelli ile sert bir konuşma yaptık"



Formula 1



Formula 1



Meksika GP



2 s



Bono: "2025'te Avrupa yarışlarının ardından Antonelli ile sert bir konuşma yaptık"





Russell'dan taraftarlarına mesaj: "2026 benim yılım değildi"



Formula 1



Formula 1



Meksika GP



3 s



Russell'dan taraftarlarına mesaj: "2026 benim yılım değildi"





Wolff, Russell'dan özür diledi: "Onu hayal kırıklığına uğrattık"



Formula 1



Formula 1



Meksika GP



1 g



Wolff, Russell'dan özür diledi: "Onu hayal kırıklığına uğrattık"

Daha fazlası

George Russell





Russell: "Bu sezon beni yıkmayacak, daha güçlü yapacak"



Formula 1



Formula 1



Meksika GP



4 g



Russell: "Bu sezon beni yıkmayacak, daha güçlü yapacak"





Hinchcliffe: "Antonelli'nin yükselişi Russell'ı Mercedes'ten ayrılmaya itebilir"



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



7 g



Hinchcliffe: "Antonelli'nin yükselişi Russell'ı Mercedes'ten ayrılmaya itebilir"





Montoya: "Russell'a verilen cezaya çok şaşırdım"



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



7 g



Montoya: "Russell'a verilen cezaya çok şaşırdım"

Daha fazlası

Mercedes





Mercedes, Brezilya'da hangi koşullarda 2026 Takımlar Şampiyonluğu'nu kazanabilir?



Formula 1



Formula 1



Sao Paulo GP



55 dk



Mercedes, Brezilya'da hangi koşullarda 2026 Takımlar Şampiyonluğu'nu kazanabilir?





Wolff: "Antonelli, griddeki şımarık pilotlar için rol model olmalı"



Formula 1



Formula 1



Meksika GP



19 s



Wolff: "Antonelli, griddeki şımarık pilotlar için rol model olmalı"





Antonelli, neden 2027 sezonunda 1 numarayla yarışmayacak?



Formula 1



Formula 1



Meksika GP



22 s



Antonelli, neden 2027 sezonunda 1 numarayla yarışmayacak?

Son Haberler





Mercedes, Brezilya'da hangi koşullarda 2026 Takımlar Şampiyonluğu'nu kazanabilir?



Formula 1



F1 Formula 1



Sao Paulo GP



55 dk



Mercedes, Brezilya'da hangi koşullarda 2026 Takımlar Şampiyonluğu'nu kazanabilir?





Montoya'dan Ferrari pilotlarına tepki: "Yaptıklarının sonuçları olmalı"



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



1 s



Montoya'dan Ferrari pilotlarına tepki: "Yaptıklarının sonuçları olmalı"





Bono: "2025'te Avrupa yarışlarının ardından Antonelli ile sert bir konuşma yaptık"



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



2 s



Bono: "2025'te Avrupa yarışlarının ardından Antonelli ile sert bir konuşma yaptık"





Russell'dan taraftarlarına mesaj: "2026 benim yılım değildi"



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



3 s



Russell'dan taraftarlarına mesaj: "2026 benim yılım değildi"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol