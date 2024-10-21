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Formula 1 Amerika GP

Wolff'ten pilotuna destek: "Yarıştaki spin Hamilton'ın değil aracın hatası"

Toto Wolff, Lewis Hamilton'ın Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde attığı spinin araçtan kaynaklandığından emin.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Austin'deki sıralama turlarında Q1'de şok bir şekilde elenmesinin ardından gridde 17. sırada yer alan Hamilton, iyi bir start alarak 5 sıra kazansa da yarış onun için erken sona erdi. 

3. turda 19. viraja girerken aracının kontrolünü kaybederek spin atan Lewis Hamilton, çakıllara saplandı ve yarış dışı kaldı.

Yarış sonrası medya toplantısında konuşan Mercedes takım patronu Toto Wolff, bu konuda şunları söyledi: "Spin atması %100 Lewis'in hatası değil ve bu onu koruduğum anlamına gelmiyor."

"Bu gerçekten araçtan kaynaklı çünkü Lewis o esnada aracı zorlamıyordu bile."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, retires from the race in the gravel after a spin

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, retires from the race in the gravel after a spin

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Cumartesi günü George'da bunu gördük, belki aşırı zorladı ama yine de aracın arka tarafını aniden kaybetti ve bariyerlere çarptı."

"Yani kesinlikle bir sorunumuz var. Lewis Hamilton, henüz üçüncü turdayken bu şekilde bir hata yapmaz."

Wolff yine de Mercedes'in Austin güncellemesinde 'temel bir sorun' olmadığından emin ve Meksika'daki bir sonraki yarışta yeni paketle devam edeceklerini söylüyor.

"Güncellemelerle ilgili temel bir sorunumuz olduğunu düşünmüyorum. Bence bu daha çok etkileşim, aero ve mekanik şeylerle ilgili."

"Bu nedenle güncellemeye devam edeceğiz, zaten masada bıraktığımız çok fazla tur zamanı var."

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