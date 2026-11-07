Formula 1

Wolff'ten MotoGP sürücülerine sert tepki: "Katar'ın güvenliği konusunda hiçbir şey bilmiyorlar!"

Toto Wolff, Katar Grand Prix'sinin güvenliğine ilişkin endişelerini dile getiren MotoGP sürücülerini sert sözlerle eleştirdi.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 7 Kas 2026 12:20

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Toto Wolff, Mercedes

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

MotoGP Katar Grand Prix'si normal şartlarda bu yıl nisan ayında düzenlenecekti, ancak yarış Orta Doğu'daki çatışmalar sebebiyle ertelenmişti.

Yamaha'nın bölgedeki güvenlik koşullarına ilişkin endişeler nedeniyle yarışa katılmayacağını açıklamasıyla bu hafta sonu gridde dört motosiklet eksik olacak. Formula 1'in ise üç hafta sonra aynı pistte yarışması planlanıyor.

Mercedes F1 Takım Patronu Toto Wolff, Formula 1 yarışının güvenli olup olmadığına karar verme konusunda Formula One Management (FOM) CEO'su Stefano Domenicali'ye ve FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem'e güvendiğini söyledi.

Wolff ayrıca MotoGP sürücülerinin mevcut durum hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını öne sürdü.

Wolff, "Stefano ve Mohammed, mevcut durum hakkında oldukça net açıklamalar yaptılar."

"Formula 1, uluslararası yönergeleri takip ediyor. Seyahat kısıtlamaları olup olmadığına, hava yolu şirketlerinin uçuşlarını iptal edip etmediğine ve bölgede herhangi bir uyarı bulunup bulunmadığına bakıyorlar."

"Yalnızca organizatörlerin değil, yerel yönetimin de yaptığı açıklamalar dikkate alınıyor."

"Bence buna güvenilmesi gerekiyor. Jeopolitik açıdan neler olup bittiği hakkında hiçbir fikri olmayan sürücülerin böyle çıkışlar yapması, medyada değer görmelerini sağlıyor."

Marc Marquez, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Ancak MotoGP yönetiminin yaptığı şeyin aynısını ben de yapardım. Yarışmak veya sürüş yapmak istiyorsanız gidin, istemiyorsanız gitmeyin derdim, bu kadar basit. Herkes bu konuda kendi kararını verebilir ve ben buna saygı duyarım."

Bununla birlikte Wolff, önümüzdeki günlerde ve haftalarda koşulların değişebileceğini de kabul etti.

"Elbette önümüzdeki birkaç gün ve hafta boyunca yaşanan gelişmeleri yakından takip etmeliyiz. Ama eğer koşullar daha tehlikeli hale gelirse harekete geçecek ilk isimler Stefano ve Mohammed olacaktır."

"Bu nedenle şu ana kadar duyduklarım doğrultusunda onların yönlendirmelerini takip ediyorum."

Wolff, Mercedes bünyesinde Katar'a seyahat etme konusunda herhangi bir endişenin gündeme gelmediğini de belirtti: "Takım içinde bu konu gündeme gelmedi, üzerinde konuşmadık bile.”

"Ancak burada da birisi seyahat etmek konusunda kendisini rahat hissetmiyorsa buna her zaman saygı duyarım. Belki de bu, başka birine fırsat vermek için bir vesile olabilir. Bu durum ilişkilerimizi değiştirmez."

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- Motorsport.com Ekibi

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