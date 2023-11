Wolff'ten Masi'ye gönderme: "Bu sefer son yarışta 'düzgün' bir yarış direktörümüz var"

İki yıl önce Abu Dabi'de Lewis Hamilton'ın Max Verstappen ile Dünya Şampiyonluğu için mücadele ettiği son yarışta, o zamanki yarış direktörü Michael Masi, yarış lideri Hamilton ve Verstappen arasında şampiyonluk için tek turluk bir yarış organize etmiş oldu.

Daha taze lastikler kullanan Verstappen 4. virajda Hamilton'ı kısa sürede geçerek şampiyonluğu kazanırken, Hamilton sekizinci şampiyonluğunu elde edemedi. 2021'in final yarışında gerçekleşen bu olay, sonrasında büyük bir tartışma konusu haline geldi.

Wolff geçen hafta PA'ya yaptığı açıklamada hâlâ bunun acısını yaşadığını itiraf etti: "İçimde kişisel bir öfke var çünkü [Lewis] sekizinci şampiyonluğu hak etmişti."

Bu sezon Mercedes bir kez daha sezon finali hesaplaşmasına giriyor. Takım yalnızca dört puan önünde yer aldığı Ferrari ile şampiyonada ikincilik için mücadele edecek.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, look at a phone ahead of the team representatives press conference