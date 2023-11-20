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Wolff'ten Masi'ye gönderme: "Bu sefer son yarışta 'düzgün' bir yarış direktörümüz var"

Mercedes ve Ferrari'nin şampiyonluk mücadelesi aradaki dört puan ile son yarış olan Abu Dabi GP'ye kaldı. Ancak Toto Wolff, bu sefer işin başında 'düzgün bir yarış direktörü' olduğu için mutlu.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, in the team principals Press Conference

İki yıl önce Abu Dabi'de Lewis Hamilton'ın Max Verstappen ile Dünya Şampiyonluğu için mücadele ettiği son yarışta, o zamanki yarış direktörü Michael Masi, yarış lideri Hamilton ve Verstappen arasında şampiyonluk için tek turluk bir yarış organize etmiş oldu.

Daha taze lastikler kullanan Verstappen 4. virajda Hamilton'ı kısa sürede geçerek şampiyonluğu kazanırken, Hamilton sekizinci şampiyonluğunu elde edemedi. 2021'in final yarışında gerçekleşen bu olay, sonrasında büyük bir tartışma konusu haline geldi. 

Wolff geçen hafta PA'ya yaptığı açıklamada hâlâ bunun acısını yaşadığını itiraf etti: "İçimde kişisel bir öfke var çünkü [Lewis] sekizinci şampiyonluğu hak etmişti." 

Bu sezon Mercedes bir kez daha sezon finali hesaplaşmasına giriyor. Takım yalnızca dört puan önünde yer aldığı Ferrari ile şampiyonada ikincilik için mücadele edecek. 

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, look at a phone ahead of the team representatives press conference

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, look at a phone ahead of the team representatives press conference

Ancak Wolff, bu kez başlarında 'düzgün' bir yarış direktörü olmasından memnun.

Mercedes takım patronu, medyaya verdiği demeçte, "Oraya hemen hemen eşit puanlarla gidiyoruz ama bu sefer düzgün bir yarış direktörümüz var, bu yüzden her şey yolunda gidecektir."

"Yarışacağız ve her şey son hafta sonuna bağlı olacak. Ferrari çok hızlı ve Las Vegas'ta iyi bir iş çıkardılar." dedi.

Mercedes tüm sezon boyunca Ferrari'ye üstünlük sağladı, en büyük fark Belçika Grand Prix'sinden sonraki 56 puandı.

Ancak o zamandan bu yana yapılan dokuz yarışın yedisinde Ferrari Mercedes'i geride bırakarak aradaki farkı sadece dört puana indirdi.

Wolff, "Dürüst olmak gerekirse sezonu ikinci bitirmek iyi bir şey ama genel olarak ikinci ya da üçüncü olmak beni pek sevindirmiyor." dedi.

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