Formula 1

Wolff'ten kayırma iddialarına tepki: "Bunları söyleyenler 'deli'"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, takımın 2026 Formula 1 sezonundaki şampiyonluk mücadelesinde Kimi Antonelli'yi George Russell'a tercih ettiği yönündeki iddiaları sert bir dille reddetti.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 17 Eki 2026 07:40

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Toto Wolff, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Mercedes takım patronu Toto Wolff'e, Brackley merkezli takımın bu sezon şampiyonada George Russell'ın 102 puan önünde bulunan Kimi Antonelli'yi kayırıp kayırmadığı doğrudan soruldu.

İki sürücü arasındaki puan farkı, Mercedes'in kaynaklarını İtalyan sürücü lehine kullanıp kullanmadığı konusunda sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

Bu iddialara tepki gösteren Wolff, iki sürücüye de eşit yaklaşıldığını vurgulayarak takım içinde kayırmacılık olduğu yönündeki söylemleri kesin bir dille reddetti.

Sürücüleri yönetme yaklaşımının Formula 1'deki kariyerinin ilk dönemlerine dayandığını belirten Wolff, "Formula 1'e girdiğimden beri, Williams'ta bulunduğum dönem de dahil olmak üzere, sürücülere karşı her zaman dengeli ve şeffaf olmaya çalıştım."

"Bu hikayeyi daha önce de anlatmıştım. Henüz sporda tamamen acemiyken bir yarışın start gridi üzerinde Alain Prost ile karşılaştığımı hatırlıyorum. Ona, 'Sırf meraktan soruyorum, Ayrton Senna'yla aranızdaki işler neden bu kadar kötüye gitti?' diye sordum."

"Bana, 'Çünkü McLaren'da takımın ne düşündüğünü hiçbir zaman bilemezdik. Bir dönem takımın gözdesi olduğunuzu hissederdiniz, iki ay sonra ise siyasetin size karşı işlediğini düşünürdünüz. İstenmediğinizi gerçekten hissettiğiniz farklı durumlar yaşanırdı.' dedi."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images

"Bu yüzden her zaman dengeyi korumayı kendime bir görev edindim. Geçmişte Lewis ve Nico'yla bunu yapmak kolay değildi."

"İnsanlar istediklerini düşünebilir ancak bu konudaki dürüstlük ve tarafsızlık benim için önemli. Sürücüler de bunu biliyor."

"Kimi'yi 11 yaşından beri tanıyoruz. O, takımın ayrılmaz bir parçası. Gelişimini görmek, bu kadar genç yaşta şampiyonluk için mücadele edebilecek bir konuma gelmesine ve sahip olduğu yeteneğe tanık olmak çok güzel."

"Diğer tarafta ise George'a karşı çok fazla duygu besliyorum ve ona büyük bir yakınlık duyuyorum. Birbirimize çok yakınız. Pist dışında da Carmen ve Susie'yle birlikte vakit geçiriyoruz."

"Birlikte seyahat ettiğimizi, aynı kafede kahve içtiğimizi ve spor salonuna gittiğimizi insanlar görse, ilişkimizin ne kadar yakın olduğunu anlarlar. Bu nedenle ilişkilerin nasıl işlediğine dair hiçbir fikri olmayan delilerin bu tür suçlamalar ortaya atması gerçekten can sıkıcı."

"Bu yüzden bu iddialara hiç kulak asmıyorum."

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- Motorsport.com Ekibi

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