Wolff'ten genç takım patronuna 'pirana kulübü' uyarısı

Alpine'in yeni takım patronu Oliver Oakes, 2024 sezonunda yaşadığı zorlukların ardından takımın geleceğini şekillendirmek üzere göreve getirildi ve 36 yaşında Formula 1 tarihinin en genç ikinci takım patronu oldu.

Göreve başladığı ilk birkaç haftada, Renault'nun motor departmanında bir grev ve Alpine'nin istikrarlı sonuçlar alamaması gibi zorluklarla karşılaşan Oakes, Toto Wolff'ten dikkat çekici bir uyarı aldı.

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Oakes, Singapur'da yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bazı yönlerden Hitech GP'deki rolüme çok benziyor. Çünkü farklı insanlar, aynı karakterlerle farklı pozisyonlarda yer alıyor."

"Yani nerede yarışıyorsanız yarışın, bazı şeyler aynı. Sadece farklı bir dizide, başka bir karakter."

"Toto beni arayıp 'piranha kulübüne hoş geldin' dediğinde gerçekten gülmüştüm. Bu dünyada biraz böyle bir durum var ve bu aslında oldukça eğlenceli."