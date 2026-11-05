Formula 1 Meksika GP

Wolff'ten çarpıcı sözler: "Antonelli Ferrari'de olsaydı, Bearman gibi kenarda bekletilirdi!"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Kimi Antonelli'nin yetiştirilme sürecini anlatırken Ferrari'ye göndermede bulundu ve İtalyan pilotun Maranello'da aynı fırsatları bulamayacağını savundu.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 5 Kas 2026 09:05

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Toto Wolff, Mercedes

Fotoğraf: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Meksika Grand Prix'sinde Mercedes, henüz çocukken kartingde keşfettiği Kimi Antonelli'yi dokuz yıl içinde Formula 1 dünya şampiyonluğuna taşıma başarısını elde etti.

Bu başarı, Toto Wolff liderliğinde Mercedes'in kazandığı sekizinci pilotlar şampiyonluğu oldu. Avusturyalı yönetici daha önce Lewis Hamilton ile altı, Nico Rosberg ile bir kez dünya şampiyonluğu yaşamıştı.

Antonelli'nin şampiyonluğunun ardından, 2017 yılında Ferrari'ye katılma ihtimalinin gerçekleşmemesi de yeniden gündeme geldi.

Corriere della Sera'ya verdiği röportajda Wolff, Mercedes'in Antonelli'yi henüz 18 yaşındayken ve Formula 1'de hiçbir deneyimi yokken yarış koltuğuna yerleştirme cesaretini vurguladı.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Fotoğraf: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Wolff, "Mercedes'te hiç kimse Antonelli'den şüphe duymadı. Sonuçlar gelmediğinde bile onu her zaman destekledik."

"Ama Ferrari'de ya da Red Bull'da olsaydı şüpheler ortaya çıkardı. Onu asla doğrudan en iyi araca yerleştirmezlerdi; Bearman gibi daha küçük bir takıma gönderip bekletirlerdi. Bizim Kimi için bir projemiz ve önceden belirlenmiş bir yol haritamız vardı."

"Burada takım ile aile arasında dokuz yıllık bir süreç var. En iyi antrenörlere, en iyi imkânlara ve Formula 1 araçlarıyla test yapma fırsatlarına sahip oldu. Kariyerinin tamamını biz finanse ettik; bunu yapan tek takım biziz."

"Ferrari'nin ya da başka bir takımın onu elinden kaçırdığı söyleniyor ama durum böyle değil. Burada yalnızca çok çalışma ve güvenimizi sonuçlarla karşılık veren olağanüstü bir genç var. Bu benim zaferim değil, sistemin zaferi." şeklinde konuştu.

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- Motorsport.com Ekibi

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