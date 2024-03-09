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Formula 1 Suudi Arabistan GP

Wolff'tan Verstappen'i ikna etme yolunda Marko'nun Mercedes'e geçişine yeşil ışık!

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, gelecekte Max Verstappen'i takımına katma çalışmaları konusunda biraz ileri gitti ve Red Bull tarafından görevden alınması halinde kendilerinin Red Bull'un Motor Sporları Danışmanı Helmut Marko'ya bir rol verebileceklerini söyledi. Ancak Wolff'un bunu açıklarken verdiği örnek pek hoş karşılanmadı.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG

Shameem Fahath

Marko'nun Red Bull'un motor sporları danışmanı olarak geleceği, Suudi Arabistan'da yakın zamanda görevden uzaklaştırılabileceğinin ortaya çıkmasının ardından şüpheye düştü.

Red Bull enerji içecekleri şirketinin, Marko'nun takım patronu Christian Horner hakkındaki iddialarla ilgili gizli bilgilerin gazetecilere sızdırılmasına karışmış olabileceğine dair şüpheler üzerine başlattığı soruşturmanın ardından bu düşünce ortaya çıktı.

Red Bull şirketi, bir kadın çalışan tarafından Horner aleyhinde ortaya atılan iddialarla ilgili durumun gizli ve özel niteliği nedeniyle sıkı bir medya baskısı altında faaliyet gösteriyordu.

Ancak meselelerin kapalı kapılar ardında tutulmasına ve Horner'ın herhangi bir yanlıştan aklanmasına rağmen, bu durum davayla ilgili bilgilerin basına sızmasını engellemedi.

Marko Cumartesi günü Suudi Arabistan'da Red Bull genel müdürü Oliver Mintzlaff ile bir araya gelerek akıbetini ve görevine devam edip etmeyeceğini öğrenecek.

Bu karar Red Bull F1 takımının geleceği açısından kritik öneme sahip olabilir zira Max Verstappen, Marko'nun ayrılması halinde kendisinin de onu takip edebileceğini açıkça ifade etti.

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Verstappen'in Red Bull'dan ayrılması, Lewis Hamilton'ın yerine Hollandalıyı almak isteyen Mercedes için iyi bir haber olabilir.

Mercedes F1'in takım patronu ve hissedarı Toto Wolff, Marko'yu eskiden Niki Lauda'nın sahip olduğu gibi icracı olmayan bir rol üstlenmek üzere takıma getirerek, takımı Verstappen için daha çekici hale getirebileceklerini işaret etti.

Avusturyalı yayın kuruluşu ORG'a verdiği bir röportaj sırasında Wolff, "Eski maskotumuzu (Niki Lauda) zaten özlüyoruz."

"Bu durumda Helmut'u alabiliriz. Doğru yaşta. Kırmızı şapkası yok ama o zaman bize gelecektir."

"Helmut, hüzünlü bir çocuk değil. O, bizim en sevdiğimiz düşmanımızdı - ya da hâlâ öyle. Ama o gerçek bir yarışçı. Eğer Helmut'u kaybederlerse, bu kesinlikle Red Bull ve takım için bir kayıp olacaktır." diyerek Marko'ya kapıyı açık bıraktı.

Niki Lauda, Mercedes AMG F1 Fahri Direktörü, Dr Helmut Marko, Red Bull Racing Danışmanı ve Christian

Niki Lauda, Mercedes AMG F1 Fahri Direktörü, Dr Helmut Marko, Red Bull Racing Danışmanı ve Christian

Fotoğraf: Sutton Images

Wolff, Verstappen'in takım değiştirmesi fikrine açık ancak onu ikna etmek için takımının daha hızlı bir araç üretmesi gerektiğinin farkında.

Wolff, "2025 ve 2026'da boş bir koltuğumuz var. Ancak Max en hızlı araç neredeyse orada olacak ve bugün o takım Red Bull." dedi.

Wolff, üç kez dünya şampiyonu olan Max'in babası Jos ile son zamanlarda görüşüp görüşmedikleri konusunda ise şunları söyledi: "Max Formula 1'e girdiğinden beri, yani 10 yıldır birbirimizle konuşuyoruz."

"Jos ile de Max ile de iyi bir ilişkim var. Ancak bu, profesyonel tarafta kimsenin kısa vadede bir değişiklik göreceği anlamına gelmiyor."

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Abdullah Çelik
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Abdullah Çelik
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