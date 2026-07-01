Wolff: “Pilotlarımızdan çok memnunuz”
Toto Wolff, birkaç sezondur Verstappen'i takımda istediğini gizlemese de Avusturya GP'nin ardından mevcut kadrodan memnun olduğunu belirtti.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes
Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Avusturya Grand Prix'sinden sonra basına konuşan Wolff, dört kez dünya şampiyonu Verstappen'in Red Bull'dan ayrılacağı iddialarına rağmen, Russell ve Antonelli ikilisini değiştirmeyi düşünmediğini açıkladı.
Şampiyonada Russell’ın 40 puan önünde yer alan Antonelli, sergilediği güçlü performansla yerini sağlamlaştırırken, sözleşmesindeki bir maddeyle 2027'de de Mercedes'te kalacağını da doğrulamıştı.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes
Fotoğraf: Michael Potts / LAT Images via Getty Images
Şu ana kadar talihsiz bir sezon geçiren Russell'ın geleceği hakkında soru işaretleri olsa da Toto Wolff, pilot kadrosunda herhangi bir değişilik yapmak istemediklerini dile getirdi.
Sky Sports’a konuşan Wolff, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Değişiklik istemiyoruz. George'a da bu pilot kadrosunun bizim için iyi olduğunu düşündüğümü söyledim. Pilotlarımızdan çok memnunuz."
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Britanya GP’ye rekor ilgi: Bilet satışları %14 arttı
Norris: “McLaren’den ayrılırsam gideceğim tek yer var”
İddia: Aston Martin, Horner için yeniden devreye girdi
Wolff: “Pilotlarımızdan çok memnunuz”
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar