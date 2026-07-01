Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 Avusturya GP

Wolff: “Pilotlarımızdan çok memnunuz”

Toto Wolff, birkaç sezondur Verstappen'i takımda istediğini gizlemese de Avusturya GP'nin ardından mevcut kadrodan memnun olduğunu belirtti.

Neşe Akkoyun
Düzenlendi:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Avusturya Grand Prix'sinden sonra basına konuşan Wolff, dört kez dünya şampiyonu Verstappen'in Red Bull'dan ayrılacağı iddialarına rağmen, Russell ve Antonelli ikilisini değiştirmeyi düşünmediğini açıkladı.

Şampiyonada Russell’ın 40 puan önünde yer alan Antonelli, sergilediği güçlü performansla yerini sağlamlaştırırken, sözleşmesindeki bir maddeyle 2027'de de Mercedes'te kalacağını da doğrulamıştı.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Fotoğraf: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

Şu ana kadar talihsiz bir sezon geçiren Russell'ın geleceği hakkında soru işaretleri olsa da Toto Wolff, pilot kadrosunda herhangi bir değişilik yapmak istemediklerini dile getirdi.

Sky Sports’a konuşan Wolff, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Değişiklik istemiyoruz. George'a da bu pilot kadrosunun bizim için iyi olduğunu düşündüğümü söyledim. Pilotlarımızdan çok memnunuz."

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Brown: "Üçüncü bir aracım olsaydı, Max’i anında transfer ederdim"

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Neşe Akkoyun

Britanya GP’ye rekor ilgi: Bilet satışları %14 arttı

Formula 1
Formula 1
Avusturya GP
Britanya GP’ye rekor ilgi: Bilet satışları %14 arttı

Norris: “McLaren’den ayrılırsam gideceğim tek yer var”

Formula 1
Formula 1
Avusturya GP
Norris: “McLaren’den ayrılırsam gideceğim tek yer var”

İddia: Aston Martin, Horner için yeniden devreye girdi

Formula 1
Formula 1
Avusturya GP
İddia: Aston Martin, Horner için yeniden devreye girdi

Son Haberler

Britanya GP’ye rekor ilgi: Bilet satışları %14 arttı

Formula 1
F1 Formula 1
Avusturya GP
Britanya GP’ye rekor ilgi: Bilet satışları %14 arttı

Norris: “McLaren’den ayrılırsam gideceğim tek yer var”

Formula 1
F1 Formula 1
Avusturya GP
Norris: “McLaren’den ayrılırsam gideceğim tek yer var”

İddia: Aston Martin, Horner için yeniden devreye girdi

Formula 1
F1 Formula 1
Avusturya GP
İddia: Aston Martin, Horner için yeniden devreye girdi

Wolff: “Pilotlarımızdan çok memnunuz”

Formula 1
F1 Formula 1
Avusturya GP
Wolff: “Pilotlarımızdan çok memnunuz”

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle