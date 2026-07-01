Wolff: “Pilotlarımızdan çok memnunuz”

Avusturya Grand Prix'sinden sonra basına konuşan Wolff, dört kez dünya şampiyonu Verstappen'in Red Bull'dan ayrılacağı iddialarına rağmen, Russell ve Antonelli ikilisini değiştirmeyi düşünmediğini açıkladı.

Şampiyonada Russell’ın 40 puan önünde yer alan Antonelli, sergilediği güçlü performansla yerini sağlamlaştırırken, sözleşmesindeki bir maddeyle 2027'de de Mercedes'te kalacağını da doğrulamıştı.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes Fotoğraf: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

Şu ana kadar talihsiz bir sezon geçiren Russell'ın geleceği hakkında soru işaretleri olsa da Toto Wolff, pilot kadrosunda herhangi bir değişilik yapmak istemediklerini dile getirdi.

Sky Sports’a konuşan Wolff, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Değişiklik istemiyoruz. George'a da bu pilot kadrosunun bizim için iyi olduğunu düşündüğümü söyledim. Pilotlarımızdan çok memnunuz."