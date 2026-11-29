Formula 1

Wolff'tan Russell ve Antonelli'ye uyarı: “Birbirinize çarpmayın”

Mercedes Takım Patronu Toto Wolff, Katar Grand Prix'si sıralama turlarının ardından George Russell ve Kimi Antonelli'nin yarışın ilk virajlarında nasıl mücadele etmesi gerektiğine dair mesaj verdi.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 29 Kas 2026 13:42

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Toto Wolff, Mercedes

Fotoğraf: Eric Le Galliot

Mercedes, Kanada Grand Prix'sinden bu yana ilk kez bir Formula 1 yarışına gridin ilk iki sırasından başlayacak. Katar Grand Prix'sinde pole pozisyonunu George Russell elde ederken, Kimi Antonelli ikinci sırayı aldı.

İki pilot da sıralama turlarının final bölümündeki ilk denemelerinde en iyi derecelerini elde etti. Ancak Antonelli, seansın son bölümünde piste ilk çıkan pilot olmasından memnun kalmadı.

Mercedes Takım Patronu Toto Wolff, Russell'ın sıralama turlarındaki performansını överken Antonelli'nin yaşadığı rahatsızlığın nedenini de açıkladı.

Wolff, “George bütün sıralama turlarını harika geçirdi ve pole pozisyonunu sonuna kadar hak etti. Ancak Kimi, ilk denemesinin ardından piste daha geç gönderilmesini istedi. Biz ise bunun tam tersini yaptık ve onu piste ilk çıkardık."

"Bu kararı neden aldığımıza dair kendi aramızda bir konuşma yaptık. Elbette kendinizi güvenceye almak ve hızlı tur atma fırsatını kaçırmamak istersiniz. Ancak bir pilot herhangi bir nedenle piste ilk çıkan isim olmak istemediğini düşünüyorsa, bunun ters etki yaratacağı açık."

"Pilot kendisini dezavantajlı bir konumda hissedebilir ve bu durum onu rahatsız edebilir. Böyle bir şey yaşanmamalı ancak bunun ihtimalini de göz ardı edemeyiz. Diğer taraftan bizim görevimiz doğru kararları vermek, garajdan çıktıktan sonraki ilk turun sorunsuz geçmesini ve pilotun hızlı turuna zamanında başlayabilmesini sağlamak."

"Muhtemelen biraz daha fazla risk alabilir ve onu piste ilk göndermeyebilirdik. Ancak hızlı tur atmak için yeterli zamanı bulamamak gibi zor bir durumla karşılaşmak da istemezsiniz. Şimdi görevimiz, pilotların isteklerini de dikkate alarak doğru bir denge bulmak. Bu isteklerin doğru olup olmaması da önemli,” dedi.

Wolff'tan ilk virajlar için net mesaj

Wolff'a, Russell ve Antonelli'nin yarışa ilk iki sıradan başlayacak olması nedeniyle takımın pilotlarına nasıl talimatlar verdiği de soruldu.

İki Mercedes pilotunun liderlik mücadelesine doğrudan dahil olacağına dikkat çeken Wolff, takımın temel kuralının değişmediğini vurguladı.

Wolff, “Sanırım burada önemli olan, her zamanki aynı kurala uymak: Birbirinize çarpmayın. Mücadele edebilirsiniz ancak temastan kaçınmalı, birbirinize saygı göstermeli ve birbirinizi pist dışına itmemelisiniz."

"Las Vegas'ta yaşanabilecek türden kazalara yol açabilecek çılgın hamlelere girişmemelisiniz.” ifadelerini kullandı.

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- Motorsport.com Ekibi

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