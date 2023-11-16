Wolff'tan Hamilton'ın tahminine yanıt: "Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz"

Wolff, Lewis Hamilton'un tahminine ithafen, takımın kötüye giden kaderini tersine çevirmesi için "her şeyini vermesi" gerektiğini söyledi.

Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Red Bull'un yeni güç ünitelerinin tanıtılacağı 2026'daki kural döngüsünün sonuna kadar F1'de baskın bir takım olmaya devam edeceğini iddia etti.

Mercedes, Meksika ve Katar GP'lerinde umut verici bir performans sergilerken Brezilya GP'sinin W14'ün zayıf yönlerini ortaya çıkarması takım için bir gerçeklik kontrolü oldu.

Mercedes, son birkaç yıldır yönetimde yenilenmeye gitti ve eski Teknik Müdür Mike Elliot görevden ayrılan son isim oldu.

Wolff: "Pes etmiyoruz"

Wolff, takımın kaderini tersine çevirmek için elinden geleni yapması gerektiğine inanıyor. Aksi takdirde bir sonraki kural değişikliğine kadar yarış kazanamama durumuyla karşı karşıya kalacaklar.

Wolff, Bloomberg'e "Bu döngüyü kırmak için her şeyimizi veriyoruz."

"Ferrari'nin 5 yıl süren hakimiyeti altındaydık, ardından kısa bir süreliğine Red Bull hakimiyeti altında kaldık ve sonra üst üste 8 yıl biz şampiyon olduk."

"Şimdi ise Red Bull için ikinci kez Takımlar Şampiyonluğu veya çok iyi bir pilotla üçüncü kez Sürücüler Şampiyonluğu."

"Fabrikada ve pistte elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Olabildiğince iyi bir araç ve performans ortaya koymaya çalışıyoruz."

"Bir sonraki motor kuralı değişikliği 2026'da olacak ama bu gidişatı o tarihten önce tersine çevirmeliyiz." dedi.