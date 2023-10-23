Wolff'tan diskalifiye yorumu: "Hata yaptık ve bunu kabul etmeliyiz"
Mercedes patronu Toto Wolff, diskalifiye edildikleri Amerika GP'nin ardından hayal kırıklığı yaşasa da, hatalarını kabul ediyor.
Mercedes pilotu Lewis Hamilton, araç taban plankının kurallarda izin verilenden daha fazla aşınmasından ötürü pazar günkü yarıştan diskalifiye edildi.
Karar sonrası konuşan Mercedes patronu Toto Wolff, bundan ders çıkarmaları gerektiğini söyledi.
Wolff şöyle dedi: "Sprint yarışlarının yapıldığı hafta sonlarında, sadece bir saatlik antrenman seansıyla, doğru araç versiyonunu seçmek her zaman zordur."
"COTA gibi tümsekli bir pistte ve yeni bir paketle çalışırken durum daha da zor oluyor."
"Ancak diğer takımlar bu hatayı yapmadığı için bunların hiçbir önemi yok ve kurallarda da bu konuda hiçbir esneklik tanımıyor."
"Bunu kabullenmeli, dersler çıkarmalı ve gelecek hafta sonu daha güçlü şekilde geri dönmeliyiz."
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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Mercedes'ten Andrew Shovlin de hayal kırıklığını gizlemedi.
"Podyumu kaybettiğimiz için elbette büyük hayal kırıklığına uğradık."
"Kapalı parka girmeden önce sadece bir antrenman seansına sahip olduğunuz sprint yarışlarının bir diğer zorluğu da tam olarak bu."
"1. antrenmanda dolu depoyla çalışmamak, pistin bu denli tümsekli olması ve Grand Prix sırasında sürücülerin takip ettiği yarış çizgisi birleştiğinde, ortaya beklenenden daha büyük bir aşınma seviyesi çıktı."
"Buradan dersler çıkaracağız ve bir bütün olarak deneyimimizden faydalanacağız."
"Bu hafta sonu attığımız adımın gelecek yarışlara yansıyacağı konusunda ihtiyatlı bir iyimserlik içinde olabiliriz."
"Her iki sürücü de kaydettiğimiz ilerlemeyi hissetti ve bu da 2024 için çok olumlu."
"Bugünkü nihai sonuçtan dolayı hayal kırıklığına uğramış olsak da, aracın temposu cesaret vericiydi."
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