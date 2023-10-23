Prime'a abone ol
Formula 1 Amerika GP
Haberler

Wolff'tan diskalifiye yorumu: "Hata yaptık ve bunu kabul etmeliyiz"

Mercedes patronu Toto Wolff, diskalifiye edildikleri Amerika GP'nin ardından hayal kırıklığı yaşasa da, hatalarını kabul ediyor.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
George Russell, Mercedes F1 W14

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, araç taban plankının kurallarda izin verilenden daha fazla aşınmasından ötürü pazar günkü yarıştan diskalifiye edildi.

Karar sonrası konuşan Mercedes patronu Toto Wolff, bundan ders çıkarmaları gerektiğini söyledi.

Wolff şöyle dedi: "Sprint yarışlarının yapıldığı hafta sonlarında, sadece bir saatlik antrenman seansıyla, doğru araç versiyonunu seçmek her zaman zordur."

"COTA gibi tümsekli bir pistte ve yeni bir paketle çalışırken durum daha da zor oluyor."

"Ancak diğer takımlar bu hatayı yapmadığı için bunların hiçbir önemi yok ve kurallarda da bu konuda hiçbir esneklik tanımıyor."

"Bunu kabullenmeli, dersler çıkarmalı ve gelecek hafta sonu daha güçlü şekilde geri dönmeliyiz."

Prince Harry, talks with Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, George Russell, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Prince Harry, talks with Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, George Russell, Mercedes-AMG

Mercedes'ten Andrew Shovlin de hayal kırıklığını gizlemedi.

"Podyumu kaybettiğimiz için elbette büyük hayal kırıklığına uğradık."

"Kapalı parka girmeden önce sadece bir antrenman seansına sahip olduğunuz sprint yarışlarının bir diğer zorluğu da tam olarak bu."

"1. antrenmanda dolu depoyla çalışmamak, pistin bu denli tümsekli olması ve Grand Prix sırasında sürücülerin takip ettiği yarış çizgisi birleştiğinde, ortaya beklenenden daha büyük bir aşınma seviyesi çıktı."

"Buradan dersler çıkaracağız ve bir bütün olarak deneyimimizden faydalanacağız."

"Bu hafta sonu attığımız adımın gelecek yarışlara yansıyacağı konusunda ihtiyatlı bir iyimserlik içinde olabiliriz."

"Her iki sürücü de kaydettiğimiz ilerlemeyi hissetti ve bu da 2024 için çok olumlu."

"Bugünkü nihai sonuçtan dolayı hayal kırıklığına uğramış olsak da, aracın temposu cesaret vericiydi."

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Yavaş pit stoplar Mercedes'i düşündürüyor
Sonraki haber Sainz: "Yarış tempom gelişti, sıra sıralama performansını arttırmakta"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış

Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış

Formula 1
Mexico City GP

Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış

Güç ünitesi değiştiren Tsunoda grid cezası aldı

Güç ünitesi değiştiren Tsunoda grid cezası aldı

Formula 1
Mexico City GP

Güç ünitesi değiştiren Tsunoda grid cezası aldı Güç ünitesi değiştiren Tsunoda grid cezası aldı

Petrov: "Ferrari ve Mercedes aracı bu kadar alçaltmamalıydı"

Petrov: "Ferrari ve Mercedes aracı bu kadar alçaltmamalıydı"

Formula 1
Mexico City GP

Petrov: "Ferrari ve Mercedes aracı bu kadar alçaltmamalıydı" Petrov: "Ferrari ve Mercedes aracı bu kadar alçaltmamalıydı"

Son Haberler

Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi"

Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi"

F1 Formula 1
Mexico City GP

Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi" Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi"

Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak"

Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak"

F1 Formula 1
Mexico City GP

Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak" Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak"

2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte

2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte

F1 Formula 1
Mexico City GP

2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte 2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte

Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış

Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış

F1 Formula 1
Mexico City GP

Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol